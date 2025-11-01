Michelin Mintonette Almería y AVG 2008, a seguir sumando

La jornada de voleibol de categoría nacional promete emociones fuertes este fin de semana, especialmente con el duelo que se disputará este sábado, en el ... Palacio Mediterráneo a las 17:00 horas, entre Michelin Mintonette Almería y Conqueridor Valencia, correspondiente a la Superliga-2 Masculina, en el Grupo C. Ambos equipos llegan igualados en la tabla clasificatoria con seis puntos sumados, por lo que el partido se presenta con tintes de auténtico pulso directo por escalar posiciones.

El conjunto almeriense, dirigido por Manolo Berenguel, atraviesa un gran momento después de encadenar dos victorias consecutivas. El primer triunfo llegó ante Almendralejo Extremadura, en casa, y después frente a Parla como visitante. El bloque muestra confianza y solidez, apoyado en un juego colectivo en crecimiento.

Por su parte, Conqueridor Valencia suma también seis puntos en las cuatro primeras jornadas, aunque con un recorrido más irregular. Su única victoria de tres puntos llegó ante Marbella Costa del Sol, mientras que los otros tres fueron fruto de dos partidos decididos en el tie-break. Como local venció a Voleibol Rivas, pero en la última jornada cayó ante Grupo Egido Pinto. La visita a Almería será una buena oportunidad para medir su capacidad de reacción ante un rival que llega en racha.

En Primera División femenina, el AVG 2008 que dirige Israel Rodríguez afronta su primer compromiso fuera de casa del presente campeonato. Las almerienses, que acumulan tres triunfos consecutivos, se presentan en la tercera posición de la tabla clasificatoria, con una sola derrota en su debut liguero ante Voleibol Rivas. Este sábado, a partir de las 18:30 horas, les espera el conjunto malagueño de Cártama. Será la primera salida de las almerienses.

El rival del equipo almeriense ha ganado la mitad de sus encuentros, después de iniciar la temporada con dos victorias –la primera ante Grúas La Variante Molina, en un ajustado duelo resuelto en cinco sets, y la segunda frente a Torrejón–, pero llega después de encajar dos derrotas consecutivas. El partido se perfila, por tanto, como una buena oportunidad para que el AVG 2008 consolide su buen momento y confirme su candidatura a los puestos altos de la clasificación.