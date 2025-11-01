Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AVG 2008 tiene su primer partido lejos de casa de esta temporada. AVG 2008
Voleibol

Michelin Mintonette Almería y AVG 2008, a seguir sumando

Los de Manolo Berenguel reciben a Conqueridor Valencia, mientras que las chicas de Israel Rodríguez viajan a Cártama

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

La jornada de voleibol de categoría nacional promete emociones fuertes este fin de semana, especialmente con el duelo que se disputará este sábado, en el ... Palacio Mediterráneo a las 17:00 horas, entre Michelin Mintonette Almería y Conqueridor Valencia, correspondiente a la Superliga-2 Masculina, en el Grupo C. Ambos equipos llegan igualados en la tabla clasificatoria con seis puntos sumados, por lo que el partido se presenta con tintes de auténtico pulso directo por escalar posiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  2. 2 Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa
  3. 3 Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas
  4. 4 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  5. 5 Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa
  6. 6 «La herida fue de ocho centímetros, si hubiera querido matarla sería de 27»
  7. 7 Grupo Carrida compra las propiedades del Obispado en General Castaños para crear viviendas de lujo
  8. 8 La Junta invierte 125.000 euros en la mejora un camino en Mojácar dentro del Plan Itínere Rural
  9. 9 El Consejo Municipal de AMPAS analiza el comienzo del curso poniendo el acento en el Plan de Cruces Escolares
  10. 10 Al menos 30 almerienses víctimas de una estafa que suplanta a Lidl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Michelin Mintonette Almería y AVG 2008, a seguir sumando

Michelin Mintonette Almería y AVG 2008, a seguir sumando