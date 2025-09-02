Mercapinturas brilla en el Open con exhibición de talento y cantera

R. I. Almería Martes, 2 de septiembre 2025, 13:29 Comenta Compartir

El bádminton volvió a brillar con luz propia en Almería con motivo del XXV Open de Bádminton-Torneo de Feria, celebrado en el José Antonio Segura, que se convirtió en epicentro de la competición andaluza y nacional. Con 82 deportistas de nueve clubes y 196 partidos disputados, la jornada estuvo marcada por el talento, la emoción y el espíritu competitivo, consolidando a este deporte como uno de los grandes referentes del deporte base gracias al trabajo del Club Mercapinturas.

La cita, que sirvió como valioso test de preparación para la temporada que arrancará en septiembre, contó con la presencia del concejal de Ciudad Activa y Movilidad Urbana, Antonio Casimiro, quien destacó el compromiso del tejido deportivo almeriense y compartió momentos con jugadores, técnicos y familias en una jornada con ambiente las gradas.

Fortaleza

El Mercapinturas Almería, como anfitrión, volvió a mostrar su fortaleza en una competición que reunió a clubes de Adra, Motril, Armilla, Murcia, Vélez-Málaga, Estepona, Arjonilla y Madrid. Se disputaron encuentros en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, además de la absoluta, que se dividió en niveles A, B y C para garantizar la igualdad, con pruebas individuales y de dobles.

En el plano deportivo, los jugadores locales dominaron gran parte de los podios. En categoría benjamín femenina, el triplete almeriense lo protagonizaron Valentina Lazo, Valeria Madero y Cayetana Pérez, con esta última alzándose con el oro. En benjamín masculino, el Mercapinturas volvió a brillar con Santiago Saracho y Arian Haro compartiendo el tercer puesto, Alonso Fernández como subcampeón y Diego Díaz, del Vélez-Málaga, coronándose campeón. En alevín masculino, el oro fue para Adrián Aguilera, seguido de Martín Rodríguez, con Izan Mensales y Dilan Fernández completando el cuadro. En infantil masculino, el triunfo fue para Lucas Medina, del Alborán de Adra, con Jorge Balsalobre (Las Torres-Murcia) segundo y Hernán López y Rubén Navarro, ambos del Mercapinturas, en el tercer escalón.

En cadete femenino, África Ferre (Motril) se proclamó campeona, seguida de Lola Alcaraz (Mercapinturas) y con Carmen Rubia y Alba Blanco (Motril) en el tercer puesto. En cadete masculino, el primer puesto fue para Jairo Cano (Estepona), con Ángel Alonso (Mercapinturas) como subcampeón y Arsenii Prystai (Motril) y Jorge Díaz (Vélez-Málaga) completando el podio. En juvenil femenino, el dominio absoluto fue del Mercapinturas, con victoria de Victoria Pérez, seguida de Agatha Pérez y Leyre Sánchez. En juvenil masculino, Juanfran Muley logró el oro, seguido de Mario Díaz (Vélez-Málaga), y con Miguel Puga y Alfonso Cervantes completando el cuadro.

En la categoría absoluta, el nivel C tuvo como vencedor a Eduardo Díaz (Vélez-Málaga), con Ramón Pérez (Mercapinturas) segundo y Manuel Muñoz y Javier Cano terceros. En absoluto B, Joaquín Sánchez se llevó el triunfo por delante de Daniel Aguilera, con Alejandro Guijarro y Rubén Compán terceros, todos del Mercapinturas. En el nivel A, el campeón fue Alejandro Baschwitz (Madrid), con Javier Basilio Calatrava segundo y Marcos Montoya y Adrián Ginel terceros, todos del Mercapinturas.

Emoción

Los dobles también ofrecieron espectáculo y emoción. En alevín, la pareja formada por Javier Guerrero y Adrián Aguilera se llevó el oro, con Alba Blanco y África Ferre segundas. En cadete, el triunfo fue para Lucas Medina y Jorge Balsalobre, con el Mercapinturas ocupando el tercer puesto con Hernán López y Rubén Navarro. En absoluto C, el título se lo adjudicaron Eduardo Díaz (Vélez-Málaga) y Javier Cano (Estepona), mientras que en absoluto B el triunfo fue para Pilar Carmona y Pedro Carmona (Arjonilla). En el nivel absoluto A, la pareja formada por Adrián Ginel y Alejandro Baschwitz se proclamó campeona tras superar en la final a Marcos Montoya y Fernando Carrillo.

La jornada se completó con el air bádminton en la playa, con 39 participantes. En cadete, el primer puesto fue para Nacho López, Javier García y Rosana Ponce de León. En absoluto B, Manuel Muñoz, Evgenii Podziuban y María del Mar García se llevaron la victoria, mientras que en absoluto A el equipo integrado por Alejandro Baschwitz, Marcos Montoya y José Francisco García se hizo con el oro.

El XXV Open de Bádminton-Torneo de Feria volvió a confirmar el potencial de los jóvenes talentos de Almería y reforzó el compromiso del área municipal con una feria que combina deporte, salud y convivencia en un ambiente de integración y valores.