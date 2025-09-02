Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En marcha las inscripciones para participar en el IV Triatlón Cross de Guardias Viejas

Contará tanto con categorías para adultos y juveniles, en las que los participantes deberán recorrer 400 metros en natación, 10 kilómetros en bicicleta y 3.000 metros en carrera

Bernardo Abril

Almería

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:29

El núcleo ejidense de Guardias Viejas será escenario el próximo 14 de septiembre de la última de las competiciones deportivas incluidas en la programación estival organizada por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) como es el IV Triatlón Cross Súper-Sprint Castillo de Guardias Viejas.

Una prueba para la que ya están en marcha las inscripciones tanto en categoría adulto como escolar, de forma presencial en la Casa del Deporte, de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, o de manera online a través de la web imd.elejido.es y que se podrán realizar hasta el jueves 11 de septiembre a las 12 horas o hasta completar las plazas disponibles.

En este sentido, tanto la playa como la zona del Castillo de Guaridas Vieja se convierten en un marco natural e histórico de extraordinaria belleza para acoger una actividad deportiva exigente por el recorrido, pero muy atractiva para los participantes.

Esta cuarta edición del Triatlón Cross de Guardias Viejas contará tanto con categorías para adultos y juveniles, en las que los participantes deberán recorrer 400 metros en natación, 10 kilómetros en bicicleta y 3.000 metros en carrera; como categorías escolares que irán desde prebenjamines hasta cadetes, con distancias adaptadas en función de la edad.

La prueba contará con medallas para los tres primeros clasificados en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, exceptuando en categoría prebenjamín donde todos los atletas recibirán su medalla por participar. La recogida de dorsales se llevará a cabo el mismo día de la prueba, desde la 8.00 de la mañana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de un patinete en un accidente en El Ejido
  2. 2 Tragedia en Almerimar: fallece una anciana de 85 años tras caer de un segundo piso
  3. 3 La mujer hallada sin vida en una piscina en Vícar habría muerto de forma accidental
  4. 4 Presentada la Feria de Adra 2025: «Segura, inclusiva e intergeneracional»
  5. 5 Dalías presenta el cartel y la programación de las fiestas en honor al Cristo de la Luz 2025
  6. 6

    «Programar ópera dispararía el nivel de internacionalización del Festival»
  7. 7 Arde una planta de envases de cartón en El Ejido
  8. 8 Vícar anuncia las fechas para las inscripciones para los nuevos cursos de natación
  9. 9 «El PP está convirtiendo nuestra Feria en un evento para unos pocos y no en la fiesta para todos que debería ser»
  10. 10 El curso universitario empieza con el alquiler más caro de la serie histórica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En marcha las inscripciones para participar en el IV Triatlón Cross de Guardias Viejas

En marcha las inscripciones para participar en el IV Triatlón Cross de Guardias Viejas