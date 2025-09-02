En marcha las inscripciones para participar en el IV Triatlón Cross de Guardias Viejas Contará tanto con categorías para adultos y juveniles, en las que los participantes deberán recorrer 400 metros en natación, 10 kilómetros en bicicleta y 3.000 metros en carrera

El núcleo ejidense de Guardias Viejas será escenario el próximo 14 de septiembre de la última de las competiciones deportivas incluidas en la programación estival organizada por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) como es el IV Triatlón Cross Súper-Sprint Castillo de Guardias Viejas.

Una prueba para la que ya están en marcha las inscripciones tanto en categoría adulto como escolar, de forma presencial en la Casa del Deporte, de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, o de manera online a través de la web imd.elejido.es y que se podrán realizar hasta el jueves 11 de septiembre a las 12 horas o hasta completar las plazas disponibles.

En este sentido, tanto la playa como la zona del Castillo de Guaridas Vieja se convierten en un marco natural e histórico de extraordinaria belleza para acoger una actividad deportiva exigente por el recorrido, pero muy atractiva para los participantes.

Esta cuarta edición del Triatlón Cross de Guardias Viejas contará tanto con categorías para adultos y juveniles, en las que los participantes deberán recorrer 400 metros en natación, 10 kilómetros en bicicleta y 3.000 metros en carrera; como categorías escolares que irán desde prebenjamines hasta cadetes, con distancias adaptadas en función de la edad.

La prueba contará con medallas para los tres primeros clasificados en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, exceptuando en categoría prebenjamín donde todos los atletas recibirán su medalla por participar. La recogida de dorsales se llevará a cabo el mismo día de la prueba, desde la 8.00 de la mañana.

