Manuel Martín, campeón de campeones en Roquetas de Mar

El Circuito Albatros bajó el telón de su temporada 2025 con una imagen difícil de olvidar, un joven almeriense, de mirada serena y paso firme, alzando el trofeo que lo distinguía como campeón de campeones. Manuel Martín Álvarez, juvenil con hándicap -3,6, conquistó el premio scratch en la gran final celebrada en Playa Serena de Roquetas de Mar, poniendo así el broche de oro a un recorrido que lo ha visto crecer durante el año.

No fue una victoria cualquiera. Martín Álvarez había ganado ya la prueba regular disputada en La Envía (Vícar) a finales de junio y llegó a Roquetas con la ambición intacta y el temple de los grandes. Bajo un sol que bañaba los 18 hoyos del diseño de Ángel Gallardo y Peter Allis, el almeriense completó su recorrido con un sólido par 72, ejemplo de regularidad y precisión. Su juego sobrio, elegante y maduro –pese a su juventud– le valió el título scratch y el reconocimiento de compañeros y público en un torneo que reunió a cerca de un centenar de golfistas procedentes de distintas provincias y países.

Gran ambiente

El ambiente fue de gala. El Club Playa Serena lució impecable para una cita que reunió a los ganadores de los quince torneos regulares celebrados a lo largo del año, además de un torneo paralelo que permitió ampliar la participación. Entre los presentes, el padrino del circuito, el torero Pepín Liria, aportó su carisma habitual, y el exfutbolista Aleix Vidal, que militó en equipos como la UD Almería, Sevilla o FC Barcelona, se coló en la pelea por los puestos altos, siendo tercero en primera categoría.

En esa misma categoría, el triunfo fue para el cadete murciano Jaime Josa, que demostró una notable evolución en su juego. Tras haber ganado como jugador de segunda categoría en el torneo del Club Altorreal de Molina de Segura (Murcia), Josa se impuso ahora en primera con 38 puntos –dos bajo su par–, aventajando en dos a Gonzalo Maldonado y al propio Aleix Vidal. Su madurez sobre el campo dejó patente que el relevo generacional del golf del sureste español viene fuerte.

Por su parte, la segunda categoría tuvo acento sevillano gracias a Jorge Remeseiro, que con 37 puntos logró la victoria por la mínima ante el inglés James Hannum, campeón de la cita portuguesa del circuito. El podio lo completó Lara de Justo, con 35 puntos, distinguida además como mejor dama.

La jornada en Roquetas supuso mucho más que el cierre de un campeonato, fue una celebración del esfuerzo colectivo, del espíritu deportivo y del crecimiento del Circuito Albatros, que tras cinco ediciones se ha consolidado como una de las competiciones amateurs más relevantes del panorama nacional. Desde su arranque en marzo en el Club Zaudín de Sevilla, el circuito viajó por toda Andalucía, sumando etapas en La Monacilla (Huelva), Córdoba, Motril (Granada), Mijas (Málaga), Montecastillo (Jerez), Guadalmina (Marbella), La Garza (Linares) y La Cañada (Sotogrande), además de una nueva visita a La Envía (Almería).

A esas citas se sumaron pruebas de carácter especial fuera de la comunidad, con torneos en Murcia, el Algarve portugués y el RACE de Madrid, donde el circuito tuvo como embajadores a personalidades como Luis Milla, futbolista del Getafe, y la influencer dominicana Liz Emiliano. También dejaron su huella figuras como los exfutbolistas Roberto López Ufarte y Antonio 'Mago¡' Torres, que participaron en distintas etapas, especialmente en Almería y Linares.

Más de 1.500 golfistas

Durante los ocho meses de recorrido competitivo, más de 1.500 golfistas formaron parte de esta gran travesía deportiva que combina competitividad, turismo y sostenibilidad, tres pilares fundamentales en la filosofía del Circuito Albatros. La organización ha apostado decididamente por la responsabilidad social y ambiental, promoviendo valores de igualdad e inclusión en cada torneo, y recordando siempre el estrecho vínculo entre el golf y la naturaleza.

El evento contó, además, con un amplio apoyo institucional y empresarial. Respaldaron la iniciativa la Junta de Andalucía, la Región de Murcia, las Diputaciones de Granada, Huelva y Córdoba, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roquetas de Mar y un sólido tejido de patrocinadores privados entre los que destacaron Cervezas Alhambra, Puleva, Ocean Group, Allianz Global Investors, Corral & Vargas Clínica Dental, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Bliss, Asesunión y Amarga y Pica, además de la colaboración de reconocidos clubes como El Chaparral, Bellavista, Añoreta, Fair Play o Guadalmina.

Cada parada del circuito fue, en sí misma, una invitación a descubrir Andalucía desde otro prisma: el del deporte al aire libre, la convivencia y la promoción turística y gastronómica de una tierra que ha encontrado en el golf un aliado para mostrar su diversidad y su hospitalidad.

Y en ese contexto, la victoria de Manuel Martín Álvarez adquiere un valor aún mayor. No solo por su calidad técnica, sino por lo que representa: el talento joven que emerge desde Almería y que se abre camino entre los grandes con humildad, trabajo y una sonrisa tranquila. Su triunfo, labrado golpe a golpe sobre el verde de Playa Serena, simbolizó el cierre perfecto de un circuito que ha sabido unir pasión y compromiso.

Así concluyó la temporada 2025 del Circuito Albatros, con Roquetas de Mar como escenario final y un campeón que ya mira hacia el futuro. Porque el joven Martín Álvarez no solo levantó un trofeo: levantó una promesa. La de un golfista llamado a seguir haciendo historia.