Luis de la Fuente: «He perdido más en la vida que ganado»

Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española y reciente campeón de la Eurocopa, fue el protagonista de la nueva edición de 'Juventud y cultura del esfuerzo', actividad organizada por Attendis Talks y el colegio Altaduna-Saladares. El seleccionador estuvo casi una hora y media transmitiendo sus valores y los de la selección española de fútbol a todo el público que en la parte final tuvo la suerte de preguntar e interactuar con el técnico riojano.

Luis de la Fuente comenzó hablando de lo que significa para él el 'liderazgo', argumentando que «he pretendido gestionar un grupo que estuvieran convencidos de mi mensaje, que estuvieran convencidos de que lo que yo les proponía tenía argumentos para luego tener éxito y eso es lo que me he centrado en ello. Ahora, igual tiro por tierra algunos planteamientos de diferentes autores. Quien diga que es un líder, yo soy el líder, miente como un bellaco. Ese es un farsante. El liderazgo es algo que te seduce, que te atrae, insisto, que te enamora, que te cautiva y tú, desde esa seguridad y ese convencimiento, nos sigues. Eso es lo que pretendo, sin querer ser líder, transmitir a mis jugadores seguridad, confianza a unos jugadores que son maravillosos, unos jugadores que son los mejores del mundo, pero sobre todo, y también me vais a ir a tratar de hablar mucho de ello, son buenas personas».

Perfil bajo

El técnico, que conversó con Salva R. Moya, recordó cuando le etiquetaron como un entrenador de 'perfil bajo' para dirigir a la Selección española de fútbol, puntualizando que «soy un hombre que el mejor de los halagos que pudieron decir de mí fue precisamente es que no había o no tenía ese nivel, ese... 'perfil bajo'. Sí, ese es el mejor de los halagos. Porque yo vengo de una generación que me ha enseñado la vida que no te regala nadie nada, vuelvo a decir, como hay gente joven. Si algún día os dicen que esto es fácil, que lo vais a conseguir sin hacer esfuerzo, sin sufrimiento, os están engañando. Os mienten. Buscarán alguna otra cosa». El entrenador reiteró que aceptó todas las críticas cuando nadie confiaba en él, confesando que «lejos de significar aquellos comentarios, en algunos casos intentaban ser despectivos u ofenderme, lejos de eso lo que hicieron fue motivarme».

El riojano lanzó un mensaje de optimismo a los jóvenes que había entre el público, hablando sobre el 'fracaso', confesando que «no creo en el fracaso. No creo en el fracaso porque el fracaso es cuando alguien lo intenta y lo pone todo de su parte para conseguir algo, aprobar un examen. Hay que estudiar mucho, lógicamente. Hay que hacer un trabajo determinado. Si soy pintor, pues tendré que pintar y si tengo que quedarme de madrugada a pintar para terminar la faena antes de la fecha correspondiente pues tengo que hacerlo». El que fuese campeón de Liga con el Athletic de Clmente añadió que «el sufrimiento, el trabajo, es algo que es innato a la vida y al deporte. En la vida se pierde mucho más que se gana. He perdido mucho más de lo que he ganado. Entonces, hay que ser capaz de superar ese sentimiento de decir, joder, no lo he conseguido. Pues tendría que hacerlo mejor la próxima vez».

El entrenador del combinado nacional aconsejó a la audiencia que no se obtiene resultados sin éxito, explicando que «las metas no se superan de manera gratuita. Yo no vendo en mi negocio más barras de pan si no me levanto a la hora que tengo que levantarme para preparar la masa y el horno. Aquí hay que sufrir. Y eso es un sufrimiento innatural que yo no sé qué miedo da a la gente a hablar de este aspecto. Dicho esto, vuelvo un poco al comienzo de lo que yo quería exponer. Que esto va de superación, de no bajar los brazos, de trabajo. Eso que tratas de entender que a veces te pueden salir un día mejor las cosas, que lo he intentado y me he dejado todo y otro día o no me sale o hay alguien que lo hace un poco mejor. Al día siguiente iré a hacerlo un poquito mejor e intentarlo».

Encuentro con Rubi

Rubi, el entrenador de la UD Almería, estuvo entre el público y preguntó a Luis de la Fuente sobre la jugada de Dani Olmo contra Alemania en la que el jugador del Barça salvó un gol bajo palos. El riojano acabó respondiendo que «tenemos que estar atentos a todos los detalles en un partido de tanto nivel, el jugador estaba cubriendo el palo porque es algo que tenemos estudiado, aunque ellos se crean que les obligamos a colocarse ahí porque lo dice un municipal (bromea). Dani Olmo tenía una orden de no moverse del palo hasta que la jugadas terminara por completo».

El seleccionador nacional estuvo acompañado por numerosas autoridades entre ellas, María del Mar Vázquez, la alcaldesa de Almería, y el concejal de Ciudad Activa y Deporte, Antonio Jesús Casimiro.