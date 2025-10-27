El liderato sigue teñido de azul de Cantera Sur

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 23:32 Comenta Compartir

La jornada del fin de semana dejó un balance positivo para los equipos almerienses en sus respectivas categorías, destacando la fortaleza del Cantera Sur y el gran momento del Urci Almería, que volvieron a sumar triunfos valiosos, mientras que el Agrinova Costa de Almería Roquetas no pudo resistir la presión de un potente Alcobendas a domicilio.

En el Pabellón de Las Norias, el Cantera Sur volvió a demostrar por qué lidera la Primera División Masculina, imponiéndose con un ajustado pero merecido 27-25 ante Pan Moguer. El duelo, correspondiente a la séptima jornada, se desarrolló bajo un ambiente vibrante. Los ejidenses comenzaron dominando con un gol tempranero de Campanario, pero el conjunto onubense respondió con rapidez, mostrando su carácter.

El primer tiempo fue una auténtica batalla táctica, con ambos equipos alternando el control del juego hasta llegar al descanso con un equilibrado 13-13. En la reanudación, el conjunto de Peral mostró su mejor versión ofensiva, liderado por Javier Andrés, quien con dos goles consecutivos devolvió la iniciativa a los locales. Pese a la intensidad y a las exclusiones que marcaron los minutos finales, Cantera Sur mantuvo la cabeza fría para sellar una victoria que le permite reafirmarse como líder sólido de su grupo.

Mientras, en Torrejón, el Urci Almería protagonizó un gran partido para superar por 31-36 al BM Torrejón en la División de Honor Plata Femenina. El equipo almeriense dominó buena parte del encuentro gracias a la eficacia de María Hernández en los compases iniciales y al liderazgo de Lucía Montellano, figura indiscutible del choque. Aunque el conjunto madrileño intentó reaccionar tras el descanso con una ofensiva más arriesgada, las almerienses supieron mantener la calma y cerrar el partido con autoridad. Con este triunfo, Urci Almería consolida su posición en la parte medio-alta de la tabla.

Por su parte, el Agrinova Costa de Almería Roquetas no pudo replicar la fortuna de sus compatriotas y cayó por 29-21 ante el CB Alcobendas en otro choque de la División de Honor Plata Femenina. Pese a que las roqueteras tuvieron un arranque esperanzador, llegando al descanso por delante (11-10), Alcobendas reaccionó con una segunda parte impecable, en la que brilló Sofía Sánchez, autora de tantos decisivos. Las almerienses pagaron caro sus errores y las exclusiones, que impidieron mantener la intensidad del primer tiempo.