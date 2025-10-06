Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Unicaja Costa de Almería estuvo en el Torneo de Presentación. Carlos Alonso
El remate

¿Echaremos de menos a Don Agustín?

Resulta incomprensible que un evento impulsado desde el propio organismo federativo se haya desarrollado en una especie de silencio que roza el absurdo

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:09

Comenta

El Torneo de Presentación de la Superliga, celebrado en Soria bajo la organización de la Federación, deja un sabor amargo. Se suponía que debía servir ... como carta de presentación del nuevo curso, una oportunidad para poner en valor el nivel, el entusiasmo por el reinicio y la imagen de la propia competición. Pero la sensación es la contraria. Ni una foto oficial, ni una crónica técnica, ni lo mínimo imprescindible para entender lo ocurrido. Ni siquiera las fichas de los partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

