José Antonio Aznar volvió a ganar con un coche 'prestado'. Ideal
Automovilismo

José Antonio Aznar revive su victoria de 2017 en la Subida a Tamaimo

El piloto almeriense regresó a la mítica prueba tinerfeña con el objetivo de disfrutar del ambiente y de la competición sin presión deportiva, al volante del Porsche 997 Cup

R. I.

R. I.

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:09

La quincuagésima edición de la Subida a Tamaimo contó entre sus protagonistas con José Antonio Aznar, piloto del Automóvil Club de Almería. Para él, la ... participación no estaba marcada por la búsqueda del triunfo, sino por la posibilidad de volver a un escenario del que guarda un recuerdo imborrable, su victoria en 2017, una de las más importantes de su trayectoria, que resultó decisiva para alzarse con el título de Campeón de España de Montaña.

