Jornada casi para todos los gustos en División de Honor

La victoria de la PD Garrucha en el derbi provincial jugado en campo del Cuevas CF;la del CD Cantoria, en casa ante el CD ... Santa Fe, y la derrota, igualmente como local, del Pvo. Almería fue lo destacado de la pasada jornada, respecto a la participación de equipos almerienses, con 'festival tarjetero' en los tres citados partidos.

La jornada, octava de Liga, en la que descansó el CD Casabermeja, se completó con los resultados de Alhaurín CF, 2-CD Pizarra, 1; CD Benagalbón, 5-Baeza CF, 1; Villacarrillo CF, 1-CD Loja, 2, y UD Maracena, 1-CD Málaga, 2. Continúa liderando el CD Loja, con 27 puntos, seguido del CD Cantoria, con 17, ambos en puestos de ascenso directo. La PD Garrucha está en octava posición, con diez puntos; Pvo. Almería, decimotercero, con cinco, y Cuevas CF, decimoquinto, con cuatro puntos sumados.

En la próxima jornada, la PD Garrucha recibirá al Villacarrillo CF, mientras que les tocará jugar fuera a CD Cantoria, en campo del Baeza CF; Pvo. Almería, en el del CD Loja, y el Cuevas CF visitará al CD Santa Fe.

Nueve goles y 34 tarjetas

La PD Garrucha celebró su primera victoria visitante de la temporada al ganar (2-3) al Cuevas CF en el derbi provincial jugado en el Andrés Soler, dirigido por el almeriense Mircea Mihau Banu, que mostró nueve tarjetas amarillas, cinco por parte local y cuatro por la visitante. Se adelantó el equipo cuevano, que entrena José Cano, con gol de Morillas, en el minuto 7, empatando Abou, en el 45. En el segundo tiempo, llegó el 1-2, con el gol de Yerai Molina en el m. 50; nuevo empate marcando Abdou el 2-2 en el m. 70, y poco después, en el 73, Dani Mesas firmó el 2-3, resultado que sería definitivo para la victoria del equipo garruchero dirigido por Manu Guil.

El Pvo. Almería no pudo conseguir los tres puntos en el partido disputado en Los Ángeles ante el At. Marbella, lo que hubiese supuesto, a los rojiblancos entrenados por Juandi Sánchez, su segunda victoria local y alejarse algo más de la zona de descenso. El encuentro estuvo 'caliente' y la árbitra jiennense Nerea Almagro Quesada mostró doce cartulinas de amonestación, siete a los locales y cinco a los visitantes, además de una roja a un jugador de cada equipo. El único gol llegó en el primer tiempo, siendo su autor el marbellí Nico, en el minuto 27, resultando infructuosos los intentos locales para dar la vuelta al marcador.

Cerró la jornada almeriense el CD Cantoria con el partido jugado en su feudo de Los Olivos ante el CD Santa Fe granadino, que finalizó con victoria (2-1) del equipo cantoriano que entrena Ricardo Mora. Arbitró el malagueño González Campos, que ofreció un 'recital' de tarjetas amarillas, ocho por parte local y tres por la visitante. Los goles se marcaron a lo largo del segundo tiempo, iniciados con el 0-1, a cargo de Castillo, en el minuto 55, y, tras el intenso acoso local al área santafesina, en los últimos cinco minutos, el CD Cantoria tuvo la recompensa de dar la vuelta al marcador. En el m. 87, Lisandro logró el 1-1 y, en el 89, llegó el 'alivio' del 2-1 marcado por Mansour.