Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Cantoria tuvo que 'sudar' para conquistar los tres puntos. CD Cantoria
Fútbol

Jornada casi para todos los gustos en División de Honor

La PD Garrucha gana (2-3) el derbi al Cuevas CF, el CD Cantoria 'suda' para ganar al CD Santa Fe (2-1) y el P. Almería pierde (0-1) en casa con el At. Marbella

José Gabriel Gutíerrez

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:31

Comenta

La victoria de la PD Garrucha en el derbi provincial jugado en campo del Cuevas CF;la del CD Cantoria, en casa ante el CD ... Santa Fe, y la derrota, igualmente como local, del Pvo. Almería fue lo destacado de la pasada jornada, respecto a la participación de equipos almerienses, con 'festival tarjetero' en los tres citados partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%
  2. 2 El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad
  3. 3 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  4. 4 El K-Pop llega a Vícar con clases de baile y un musical
  5. 5 Roquetas vive una gran noche en Negro con pasacalles y terror
  6. 6 Endesa finaliza su concesión en el Puerto de Carboneras tras el cierre de la central térmica Litoral
  7. 7 Laroya contará con un nuevo consultorio médico municipal
  8. 8 Vícar homenajea a Anastasia Dmyitriv dando su nombre a la Piscina Municipal
  9. 9 La Mojonera mejora el Centro Cultural con trabajos de mantenimiento para reforzar la seguridad
  10. 10 El Patio de Pescadería ve la luz al final de los puntales tras casi nueve años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jornada casi para todos los gustos en División de Honor

Jornada casi para todos los gustos en División de Honor