Joaquín Cañadas, jugador del equipo blanquiverde. R. I.

Joaquín: «Le dije a Bernardo que me diera balones»

Unicaja Costa de Almería ·

El joven central almeriense salió a pista en el cuarto set del partido frente a San Roque cargado de confianza en sí mismo y de ganas de ayudar: «Aprovecharé cada oportunidad»

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:06

No le gusta perder. A nadie le gusta. Eso sí, en lo personal, con sus 18 años recién cumplidos (este pasado el 29 de octubre), ... puede estar satisfecho. Sábado, día de partido en El Batán, cuarto set, salta a pista y lo hace con total y absoluta determinación: «Le dije a Bernardo que me diera balones». Así, a la primera que tuvo clara el colocador de Unicaja Costa de Almería para jugar por el centro, le pasó la pelota a Joaquín Cañadas, y punto. Armó el brazo con mucha rapidez y remató corto, abriendo el ángulo. Botó en cuatro y entonces, lo dicho, a la primera, Bus Leader San Roque supo que no podía dejar de vigilar, por mucho que se hubiese marchado Borja Ruiz.

