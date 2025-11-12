Joaquín: «Le dije a Bernardo que me diera balones»

No le gusta perder. A nadie le gusta. Eso sí, en lo personal, con sus 18 años recién cumplidos (este pasado el 29 de octubre), ... puede estar satisfecho. Sábado, día de partido en El Batán, cuarto set, salta a pista y lo hace con total y absoluta determinación: «Le dije a Bernardo que me diera balones». Así, a la primera que tuvo clara el colocador de Unicaja Costa de Almería para jugar por el centro, le pasó la pelota a Joaquín Cañadas, y punto. Armó el brazo con mucha rapidez y remató corto, abriendo el ángulo. Botó en cuatro y entonces, lo dicho, a la primera, Bus Leader San Roque supo que no podía dejar de vigilar, por mucho que se hubiese marchado Borja Ruiz.

Sencillamente, y tal y como sucede con los demás jóvenes de la plantilla, Cañadas sabe lo que quiere, y lo que quiere es ser un jugador de alto nivel. Sabía que era un momento que debía aprovechar: «Yo tuve la oportunidad, la verdad es que tenía muchas ganas y estaba decidido, y sabía que si salía, iba a hacerlo bien». Efectivamente, «quise aprovechar esa oportunidad, y en mi opinión la aproveché, pero como tengo aprovecharlas siempre». Dicho de modo textual por parte de un joven, impacta, pero más aún el carácter de pedir balón: «Sí, sí, lo primero que le dije fue 'dame bola', lo primero, nada más de entrar». El motivo, «se lo dije para que tuviese confianza en mí y yo también la tenía en mí mismo».

Feliz regreso a casa, el central salió de las categorías inferiores ahorradoras con dirección a Palencia. Pasó una temporada en la Selección Permanente y regresó a Almería, su tierra, a la que tanto ama. Militó en Mintonette, tras jugar un Campeonato de España juvenil en el Leganés. Su paso por el club almeriense le llevó a Superliga 2, y su debut al máximo nivel ha sido en sus orígenes: «Desde que llegué aquí estoy bastante bien con los compañeros, con el cuerpo técnico, y muy contento de poder estar en mi casa». Eso último, su casa, es el club ahorrador, pero también es literal, refiriéndose a hogar y a familia «en mi ciudad, que es lo que me gusta». En una palabra, «orgullo», define estar en Unicaja Costa de Almería.

Además, para completar su sentimiento de pertenencia también a la tierra, no ha perdido el tiempo en los estudios y ha iniciado su formación universitaria en la UAL. Desde chico tenía una pasión, «antes me gustaba biología, y la verdad que era como mi sueño, pero hubo algo al final de segundo de Bachillerato». Ese algo fue «un cambio» que le llevó a empezar a estar muy interesado con la Psicología: «Al final tiré para adelante con ello y la verdad que estoy muy contento». No solo le gusta lo que aprende, sino también se puede sentir bien rodeado también en clase. Entre risas lo cuenta, «convencí a Mario García y a Jesús Ríos», y a día de hoy «estamos los tres jóvenes ahí dándole duro».

Joaquín sabe el contexto en el que ahora se mueve, y está encantado porque justo es lo que buscaba: «El nivel de entrenamiento desde que llegué es increíble y la verdad es que no tengo ninguna queja». Por ello está «muy contento trabajando día a día», con la promesa de que «todos los minutos que pueda jugar los voy a exprimir». Eso sí, abe lo complicado de abrirse hueco: «Obviamente hay tres centrales ahí que son tres animales». Sobre Borja y Jorge, «ya llevan una trayectoria que poco más se puede decir, dos jugadores que pueden hacer de todo en la pista». Sobre Aleix Tarrazo, «también es un jugador que lo hace muy bien». Con esos 'rivales', y con el resto del plantel, «a darse duro en cada entrenamiento».

La suerte es que los jóvenes son tratados como lo grandes jugadores que son: «Lo cierto es que nos acogieron bastante bien; yo nunca había estado en un vestuario así, con gente mayor, con otro ambiente, pero la verdad es que estoy encantado con todo el mundo». El central confirma que «hay buena relación, no hay ningún mal rollo, a mí y a los pequeños nos han cogido perfectamente… me llevo muy bien con todo». De hecho, y volviendo a su relación con Westermann, «nos entendemos bastante bien y además me va diciendo cosas, como que yo a veces me pongo muy cerca de la red, y así me corrige algún gesto técnico y me va dando consejos».

Respecto al cuerpo técnico, «estamos teniendo mucha carga de entreno y nos va bien, se nota que son dos entrenadores que saben mucho de voleibol». En el caso de Andrés Portero es doble la relación, como segundo del primer equipo y entrenador del junior: «Se nota que ha jugado muchos años, que le encanta el voleibol y estoy muy contento de tenerlo también con los jóvenes». Juntos ya se ha analizado lo ocurrido en El Batán: «Lo hemos hablado tras ver el vídeo y, sabiendo que todos los partidos van a ser difíciles, más fuera de casa, está claro que esta derrota ha servido de experiencia para aprender a gestionar esos momentos complicaciones y saber administrar cómo jugamos y cómo llevarlo a nuestro terreno».

Es de «ir partido a partido, así que solo hay este fin de semana contra Cisneros». Una cosa no quita la otra, y eleva los objetivos del equipo a máximos: «Nuestra ambición es ganarlo todo porque tenemos equipo para ganarlo todo, pero siempre hay que salir a mostrarlo en la pista». Espera su oportunidad en casa, porque ha jugado en los dos de fuera, sobre todo por su familia: «Hombre, la verdad es que están deseando, yo también, pero bueno, si se me da la oportunidad, pues la aprovecharé, y si no, pues seguimos». Delante este sábado hay otro aliciente: «En Cisneros tengo dos amigos de la selección, Barrasa y Okafor, y será muy bonito coincidir con ellos».