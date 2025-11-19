Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Ríos quiere estar ya en la pista. Paco Alonso
Voleibol

Jesús Ríos asegura que a Unicaja Costa de Almería le irá mejor con las altas

El colocador sevillano se reincorpora a la disciplina blanquiverde tras estar dos semanas fuera, con más ganas aún: «Quería estar con el equipo dando guerra»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

Dos semanas ausente pueden parecer una eternidad en una temporada tan exigente como la de la Superliga, pero para Jesús Ríos el tiempo lejos del ... parquet se convirtió en una prueba de paciencia, madurez y ansia competitiva. El colocador sevillano, trabajador meticuloso y obsesivo conocedor del juego, ha regresado a la dinámica del Unicaja Costa de Almería con la sensación clara de que su sitio está aquí, en el corazón de un proyecto que lo ha acogido como un pilar de presente y no solo como una apuesta de futuro. En los próximos días deberá someterse a una amigdalectomía, pero mientras llega el momento del quirófano, la mejor espera posible es la que se vive en el vestuario verde. «En casa, todo muy bien, con la familia, pero donde quería estar es aquí, con el equipo, dando lo que pueda siempre y aportando mi granito de arena», expresó con naturalidad, consciente de que cada día entrenado es un día ganado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  2. 2 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  3. 3 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  4. 4 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  5. 5 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  6. 6 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  7. 7 Caso Mascarillas de Almería, cuatro años de investigación
  8. 8 Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas
  9. 9 Adra dará un nuevo impulso a su sector gastronómico y al fomento de los hábitos de vida saludables
  10. 10 Caso Mascarillas de Almería, cuatro años de investigación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jesús Ríos asegura que a Unicaja Costa de Almería le irá mejor con las altas

Jesús Ríos asegura que a Unicaja Costa de Almería le irá mejor con las altas