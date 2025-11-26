Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Israel Rodríguez se dirige a la plantilla en la sesión de entrenamiento. Paco Alonso
Voleibol

Israel Rodríguez regresa a Unicaja Costa de Almería

El sevillano, que fue jugador blanquiverde en dos etapas, regresa para coger el mando del equipo de Superliga, sustituyendo a Pablo Ruiz | El club comunica su cese a Ruiz tras un inicio de temporada en el que no han acompañado los resultados y por la urgencia de cambiar de un modo drástico la dinámica para no quedarse fuera de la Copa del Rey

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

Desde el Club Voleibol Unicaja Costa de Almería se ha tenido que tomar una decisión «dolorosa». Así lo ha definido Andrés Parra, tesorero de la ... entidad ahorradora, al referirse a la destitución de Pablo Ruiz como primer entrenador. Ejerciendo como portavoz de la junta directiva para explicar las motivaciones que han llevado a tomarla, se ha referido a dos cuestiones. La primera, «los resultados está claro que no han acompañado», con sólo una victoria y cuatro derrotas. La segunda, «quizá más importante», que «no hay ya mucho margen de reacción para la consecución del primer objetivo, básico, como es la clasificación para la Copa del Rey». Está claro que «la dinámica tiene que cambiar de manera urgente».

