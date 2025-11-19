Las inscripciones para la San Silvestre de El Ejido, en marcha

El Ejido abre el plazo de inscripciones para en la San Silvestre, cita que cierra el calendario deportivo del X Circuito de Carreras y que ... en esta ocasión se celebrará el domingo 28 de diciembre. La convocatoria la realizaba el Instituto Municipal de Deportes, que volvía a apostar por una prueba que forma parte de la identidad deportiva del municipio y que mantiene su espíritu familiar.

La concejala de Deportes, María José Martín, explicaba que la carrera afronta su trigésimo octava edición con un aumento en el número de dorsales, una decisión que busca seguir ampliando la participación y reforzar el carácter abierto de la cita. En sus palabras, «la San Silvestre llega aumentando el número de dorsales con el objetivo de seguir creciendo en participación e invitando a despedir el año de la mejor manera posible, practicando deporte y disfrutando del running en familia o con amigos». Se pasa de 1.100 a 1.200 dorsales en categoría adulta y de 500 a 600 en las categorías escolares, que abarcan desde los pre-chupetines hasta cadetes, con distancias adaptadas.

El recorrido volverá a tener como punto de salida y llegada el Parque de San José y que, según la edil, ha contribuido al crecimiento de una carrera que definía como «la más antigua de la provincia», subrayando el trabajo colectivo que ha permitido mantenerla viva año tras año. El componente lúdico volverá a ser protagonista, con concurso de disfraces para el mejor disfraz grupal, disfraz individual adulto y disfraz individual en escolar, reforzando el atractivo familiar de una jornada de deporte, convivencia y celebración.

Como es tradición, al término de la carrera se realizará un sorteo de regalos donados por los patrocinadores entre los participantes, gesto que forma parte de la identidad de la prueba y que añade un componente de ilusión al cierre. Las inscripciones, que ya están abiertas, pueden formalizarse de manera presencial en la Casa del Deporte –de lunes a jueves en horario de mañana y tarde, y los viernes por la mañana– o a través de la página web del IMD, donde se podrá completar el proceso hasta que se agoten las plazas.