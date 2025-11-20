Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inagroup El Ejido vive una noche épica

El equipo celeste vivió en un carrusel de sensaciones, hasta que Cristian Rubio cerró la victoria casi al final

Juanjo Aguilera

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

El vestuario de Inagroup El Ejido vivió el jueves una noche de Copa que quedará grabada entre las gestas más intensas del club. El equipo ... celeste volvió a sentir cómo el Pabellón Municipal se convertía en un refugio, un escenario de convicción profunda para asegurar que la Copa del Rey no es un adorno en el calendario, sino una ilusión que se defendía con orgullo y mucho carácter.

