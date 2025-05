Inagroup El Ejido, de rodillas, pero nunca rendido

R. I. Almería Lunes, 12 de mayo 2025, 23:03 Comenta Compartir

En una tarde que ya queda grabada con letras doradas en la historia del club, Inagroup El Ejido firmó una de esas gestas que resumen una temporada entera en apenas cuarenta minutos. Lo hizo a lo grande, como mandan las páginas más heroicas del deporte, con corazón, con carácter y con una fe inquebrantable. En Alzira, en casa de uno de los gigantes de la Segunda, el equipo celeste obró el milagro y selló su billete para el playoff tras una remontada imposible, que terminó convirtiéndose en una realidad palpitante justo sobre la bocina.

Family Cash Alzira: Fede, Hugo Alonso, Ibarra, Gustavao e Ivi. Banquillo: Manolo (portero suplente), Humberto, Rubi, Peiró, Álex Naranjo, Arechaga, Dos Santos y Lechero. 3 - 4 Inagroup El Ejido: Jesús Gómez, Josete, Isma Medina, Pope y Beto. Banquillo: Álex Fuentes (portero suplente), Quesos (portero suplente), Señoret, Fran, José, Álex, Adri, Isma Vacas y Rafalillo. Goles: 1-0, m. 5:Peiró. 1-1, m. 18:Josete. 2-1, m. 28:Arechaga. 2-2, m. 30:Josete. 3-2, m. 37:Ibarra. 3-3, m. 39: Rubi en propia meta. 3-4, m., 39:Señoret.

Árbitros: Joel García Ribera y Bernardo Simón Benet. Expulsaron por doble amarilla al visitante Beto.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada de Segunda División disputado en el Palau d'Esports de Alzira.n Municipal de Deportes de El Ejido.

Era una auténtica final, con todo en juego, y los de Maca lo sabían. Bastaba un empate para entrar entre los cinco primeros, pero el vestuario celeste no contemplaba otra opción que no fuera la victoria. No sólo por el prestigio, sino también por una posición en la tabla que, con el triple empate final, acabaría siendo determinante. Y como un grupo de futbolistas celestes, guiados por una convicción colectiva más fuerte que cualquier adversidad, se plantó en tierras valencianas para escribir una página imborrable de su historia.

Batalla

Desde el pitido inicial, el duelo tuvo aroma de batalla. Pope avisó con un disparo cruzado nada más comenzar, pero la respuesta del rival fue inmediata y contundente. Jesús Gómez tuvo que estirarse para salvar el primero en botas de Gustavao. El Family Cash Alzira, que ya tenía la segunda plaza asegurada, no se guardó nada. Peiró inauguró el marcador y puso cuesta arriba la tarde para los celestes. A Inagroup le tocaba remar.

Beto, con una clarísima ocasión que se estrelló en la madera, estuvo a punto de firmar el empate, pero no fue hasta el filo del descanso cuando Josete, el héroe silencioso del partido, consiguió nivelar el marcador con sangre fría y precisión quirúrgica. Ese tanto fue aire, fue gasolina, fue esperanza. La igualdad al descanso lo dejaba todo abierto.

Pero la segunda parte comenzó con espinas. Un gol anulado a Isma Medina, una expulsión de Beto que obligó a remar en inferioridad durante dos eternos minutos y, de nuevo Arechaga devolviendo la ventaja al cuadro valenciano. Sin embargo, en medio de la tormenta, Inagroup El Ejido demostró que no sabe rendirse. Josete, otra vez Josete, volvió a igualar el encuentro y, aunque Ibarra clavó el 3-2 para Family Cash Alzira a falta de cinco minutos, Maca no esperó más. Ordenó el portero-jugador, era todo o nada.

Pues fue todo

Y fue todo. Porque la valentía tiene premio. Un disparo de Señoret, un desvío desafortunado –para Alzira– de Rubi y el empate a tres volvió a agitar el banquillo celeste. Ese punto ya era suficiente, pero no era el objetivo. El cuarto puesto seguía en juego y sólo la victoria garantizaba que no se escapara. Entonces, cuando el cronómetro agonizaba, David Señoret se sacó un zurdazo para hacer estallar a los suyos. Por primera vez en todo el partido, los del Poniente se ponían por delante. Y no era un gol cualquiera, era el que sellaba una clasificación histórica, que evitaba el cruce inicial con el propio Alzira y colocaba a los ejidenses ante O Parrulo Ferrol, en unas semifinales que ya esperan con fuego en los ojos.

El Ejido Futsal cerró así una temporada regular vibrante, con 49 puntos, cuarto clasificado tras un triple empate resuelto por golaveraje y con la certeza de que este equipo está preparado para todo. Porque en Alzira, ante la adversidad, demostró que no hay cima imposible si se escala con alma. Y ahora, el playoff no es una ilusión, sino que es una realidad escrita con épica celeste.