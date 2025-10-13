Inagroup El Ejido resiste en Jaén y sigue invicto

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 23:33 Comenta Compartir

El Ejido Futsal continúa su arranque firme en la Segunda División, prolongando su buena dinámica con una victoria trabajada en el Olivo Arena ante el Avanza Jaén Paraíso Interior. Los de Guillermo Martínez firmaron un encuentro arrollador durante más de media hora y otro repleto de incertidumbre en el tramo final, cuando la ventaja de cuatro goles estuvo a punto de desvanecerse ante la reacción jienense. Aun así, el conjunto del Poniente selló un nuevo triunfo por 4-5 que le mantiene invicto tras tres jornadas, con siete de los nueve puntos posibles en el bolsillo y la sensación de haberse sobrepuesto a un escenario tan vibrante como peligroso.

Avanza Jaén Paraiso Interior: Conejo, Hugo Martínez, Ureña, Dani Giasson y Titín. También jugaron Antonio (p.s.), Iván Gemes, Jackson, Molero, Aitor, Joseliyo, Tincho, Mario e Isma Medina. 4 - 5 Inagroup El Ejido: Jesús Gómez, Josete, Nacho Gil, Cristian Rubio e Isma Vacas. También jugaron Sergio Román (p.s.), J. Quesos, (p.s.), Dela, Adri Blat, Nico Rosa, Pope, Beto y Fran Belmonte. Goles: 0-1, m. 8: Pope. 0-2, m. 12:Pope. 0-3, m. 18:Adri Blat. 1-3, m. 19:Ureña. 1-4, m. 28;Nico Rosa. 1-5, m. 29:Josete. 2-5, m. 32: Aitor. 3-5, m. 35:Ureña. 4-5, m. 40:Titín.

Árbitros: Eugenio Quintero y Víctor Girela Rodríguez. Amonestaron al local Mario, al encargado de material Martín Fe y al segundo entrenador Javi Polo, expulsando a Conejo; y a los visitantes Nacho Gil y Sergio Román.

Desde el pitido inicial, los celestes mostraron una versión ambiciosa, buscando la portería rival con una presión intensa y una circulación rápida. Pope emergió como la figura determinante en el arranque, firmando un doblete que marcó el desarrollo del choque. Primero cazó un balón suelto tras un disparo que golpeó la madera y, acto seguido, aprovechó una asistencia de Isma Vacas para colocar el segundo tanto. El Avanza Jaén acusó el golpe y, aunque el técnico Quique García trató de recomponer a su equipo con un tiempo muerto, el dominio visitante se mantuvo. Adri Blat amplió la renta con el tercero tras un mal despeje local, en una primera mitad que parecía sentenciada. Sólo el gol de Ureña, antes del descanso, dio un hilo de esperanza a los jienenses.

Mismo guion

La segunda parte arrancó con el mismo guion. El Ejido controlaba el ritmo y las ocasiones, apoyado en las intervenciones de un seguro Jesús Gómez y en la verticalidad de Nico Rosa y Adri Blat. La expulsión del meta local Conejo, que obligó a Antonio a ocupar la portería, acabó por despejar cualquier duda. En ese contexto, Nico Rosa hizo el cuarto y, sin dar tiempo a la reacción, Josete firmó el quinto con un disparo cruzado que parecía definitivo. Faltaban más de diez minutos y el marcador reflejaba un contundente 1-5 a favor de los almerienses.

Sin embargo, el encuentro dio un giro inesperado. El Avanza Jaén, con portero-jugador y empujado por su afición, encontró espacios y ánimo para creer. Aitor recortó distancias y poco después Ureña repitió para poner el 3-5. La tensión se apoderó de los minutos finales. Jesús Gómez tuvo que multiplicarse para frenar los intentos de un rival que ya había olido la posibilidad de la remontada. Titín, en plena vorágine, firmó el cuarto a falta de un minuto y el Olivo Arena estalló. Sólo una intervención milagrosa del meta ejidense ante Iván Gemes y un disparo desviado de Ureña evitaron el empate final.

Sufriendo

El Ejido Futsal acabó sufriendo más de lo previsto, pero su capacidad para golpear en los momentos clave volvió a ser decisiva. Pope, con dos tantos y una actuación sobresaliente, lideró a un equipo que, pese al susto final, se consolida como uno de los bloques más en forma del arranque liguero. El conjunto de Guillermo Martínez mantiene la confianza intacta antes de afrontar un reto mayúsculo, la visita del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, uno de los grandes aspirantes al ascenso.

Inagroup El Ejido sigue mirando hacia arriba, sosteniendo una racha que empieza a dejar huella en la tabla y en el vestuario. Un equipo que gana y aprende a sufrir, demostrando que este inicio de curso tiene mucho de ilusión, pero también de carácter competitivo.