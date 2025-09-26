Inagroup El Ejido quiere prender la chispa en casa

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:04 Comenta Compartir

El Inagroup El Ejido FS se prepara para vivir este sábado una cita especial en el Pabellón Municipal de El Ejido, donde disputará su primer encuentro de la temporada ante su afición. El equipo celeste, que arrancó el campeonato con buen pie después de imponerse en la cancha del Melilla FS por 0-2, quiere confirmar que sus aspiraciones este curso van más allá de jugar el playoff. El conjunto dirigido por Guillermo Martínez ha conformado un bloque competitivo con el objetivo de estar en la zona alta de la tabla clasificatoria y soñar con luchar por cotas mayores. La plantilla es consciente de que los puntos a disputar en casa resultan fundamentales para afianzar esas metas y no quiere dejar escapar la oportunidad de firmar un inicio perfecto.

El rival será el Gasifred Atlético, que llega a tierras almerienses con la obligación de reaccionar después de un arranque complicado. Los ibicencos cayeron con contundencia en la primera jornada frente al Málaga Ciudad Redonda (7-2), un resultado que no refleja el verdadero nivel de un equipo que ya demostró la pasada campaña su capacidad para competir contra cualquier adversario. Sin embargo, esa derrota obliga a los de Ibiza a dar un paso adelante y tratar de puntuar en un escenario exigente como el de El Ejido, lo que convierte el choque en un reto de máxima dificultad para ellos.

Antecentes

El enfrentamiento entre ambos equipos tiene un antecedente reciente que da confianza a los celestes. En la temporada pasada, el Inagroup El Ejido logró vencer en casa por 2-0, dejando una imagen de solidez y contundencia. En el duelo disputado en Ibiza, el marcador reflejó un empate a dos tantos, un resultado que también sirve de aviso sobre la capacidad del Gasifred para plantar cara. Esta igualdad en los precedentes invita a pensar que el encuentro de esta tarde. desde las 19.00 horas en el Municipal de Deportes de El Ejodo, volverá a ser intenso y disputado, aunque el factor cancha y el buen momento de los locales pueden inclinar la balanza a favor de ellos, para tatar de conseguir algo tan importante como sumar los tres puntos que hay en juego.

Más allá de los números, el Inagroup El Ejido afronta este encuentro con la ilusión de consolidar un proyecto que ha ido creciendo temporada tras temporada. La victoria en el Javier Imbroda de Melilla confirmó que el equipo celeste ha arrancado con determinación y que cuenta con un grupo sólido en defensa y eficaz en funciones de ataque. Si los ejidenses logran mantener esa línea de trabajo, los celestes estarán en disposición de pelear por los puestos más elevados de la clasificación, teniendo en cuenta que el curso pasado se llegó a las semifinales del playoff de ascenso a Primera División.

No relajarse

En el vestuario del Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido se insiste en la importancia de no relajarse, pues cada jornada puede deparar sorpresas, pero también se percibe la confianza de un grupo que quiere dar un golpe de autoridad desde el inicio, a pesar de que en Melilla lo hizo con sólo siete jugadores de campo por culpa de las múltiples bajas con las que acudió.

El duelo de esta tarde, que se disputará este sábado a las siete en el Pabellón Municipal de El Ejido, se espera una buena presencia de público para respaldar al equipo en su estreno como local. La afición celeste, siempre entregada, quiere vivir de cerca un nuevo triunfo que consolide las aspiraciones del Inagroup en este arranque de temporada. La oportunidad está servida para que los almerienses confirmen su condición de aspirantes a lo máximo y comiencen a convertir su feudo en un auténtico fortín, algo que es una obligación.