Inagroup El Ejido mantiene el rumbo fijo

Inagroup El Ejido volvió a demostrar su carácter competitivo y su capacidad para resistir la presión en una tarde que, a pesar de la victoria por 6-5 ante el Entrerríos Zaragoza, no estuvo exenta de sufrimiento. La escuadra ejidense, que vuelve a zona de playoff de ascenso a Primera, se vio obligada a resistir una remontada por parte de un rival que, a pesar de sus numerosas bajas, no dejó de pelear hasta el último segundo.

Inagroup El Ejidoi: Jesús Gómez, Josete, Cola, Mercado y Beto –quinteto inicial–. También jugaron Isma Medina, David Señoret, Nacho Gil, Adrián Rodríguez, Rafalillo e Isma Vacas. 6 - 5: Entrerríos Zaragoza Molina, Marcos Forga, Juan Muniesa, Shunta Uchida y Koke Gayarre –quinteto inicial–. También jugaron Pol Novo, Fernandito, Kike Liao, Óscar Andreu, Iñaki Barea e Iván Romero. Goles: 1-0, m. 6:Rafalillo. 2-0, m. 10:Mercado. 3-0, m. 12:Mercado 4-0, M. 19:Mercado. 4-1, m. 19:Shunta Uchida. 4-2, m. 23:Shunta Uchida. 4-3, m. 28:Koke Gayarre. 4-4, m. 32:Kike Liao. 5-4, m. 34:Mercado. 6-4, m. 35:Beto. 6-5, m. 37:Shunta Uchida.

Árbitros: Del Olmo Martínez y Sarasúa Álvarez, Mostraron tarjeta amarilla a Fernandito y Pol Novo.

El encuentro arrancaba con una ventaja clara para El Ejido, que desde el principio mostró sus intenciones de dominar el partido. El Entrerríos, mermado por las ausencias de varios jugadores clave como Jorge, Fran Tabuenca, Manu Franco, Álvaro Muinelo y la inesperada baja de Iván Romero por molestias físicas afrontaba el encuentro con un panorama complicado, pero con una determinación admirable. A pesar de sus problemas, la figura de Juan Molina, portero del equipo zaragozano, se erigió como la principal barrera para evitar que la ventaja local se incrementara aún más en los primeros minutos del duelo.

Sin embargo, fue el equipo ejidense quien dio el primer golpe. En el 6, Inagroup aprovechaba una jugada con Pol Novo como portero-jugador para marcar el primer tanto, lo que parecía abrir el camino hacia una victoria más cómoda. Pero la verdadera actuación ejidense llegaría de la mano de Mercado, su goleador. El jugador local firmó un 'hat-trick' que, en tan sólo 9 minutos (del 10 al 19), colocó un contundente 4-0 en el marcador, lo que hizo que muchos pensaran que el partido estaba decidido.

Reacción visitante

Pero el Entrerríos no iba a rendirse fácilmente. A pesar de la abultada desventaja, encontró un rayo de esperanza antes del descanso gracias a un gol de Shunta Uchida, quien recortaba distancias con un potente disparo desde la izquierda para poner el 4-1 en el marcador. Este tanto dio aire a los zaragozanos, que salieron con una actitud renovada en la segunda mitad. La reacción de los aragoneses fue inmediata. Uchida volvió a aparecer al inicio del segundo tiempo, asistido por Marcos Forga, para poner el 4-2 y acercarse aún más. Con El Ejido algo desconcentrado y viendo cómo los visitantes se animaban, Koke, en el 28, aprovechaba un balón suelto en el área para marcar el 4-3 y poner en alerta a los locales. El vendaval zaragozano había comenzado, y parecía que Inagroup no encontraba respuestas ante un Entrerríos que ya había demostrado que no se iba a rendir.

El equipo ejidense intentó reaccionar y, a pesar de la presión ejercida por el Entrerríos, no tardaron en llegar las jugadas clave para mantener la ventaja. Cuando el empate estaba al alcance de los zaragozanos, Pol Novo, aunque el acta lo otorgó a Kike Liao, logró el gol del empate que ponía el marcador en 4-4, lo que obligó a El Ejido a volver a apretar.

Los últimos minutos

Inagroup El Ejido no quería dejar escapar una victoria crucial en su lucha por los playoffs y respondió con dos goles rápidos que volvieron a poner la ventaja a su favor, ahora con un 6-4. Pero el Entrerríos nunca bajó los brazos y, con una nueva aparición de Uchida, recortaron distancias nuevamente con un 6-5 que mantuvo vivas las esperanzas de los visitantes.

El asedio final fue total. El Entrerríos, al ataque, tuvo hasta tres ocasiones para empatar, pero Jesús, portero local, se erigió como el gran héroe, evitando que los zaragozanos pudieran alcanzar su objetivo. En esos últimos minutos, Inagroup resistió con uñas y dientes y, a pesar de las imprecisiones, logró mantener el marcador a su favor para sellar una victoria trabajada y muy sufrida.

Inagroup visita a Ibiza Gasifred, el próximo sábado a las 20.00 horas. El cuadro pitiuso es décimo y llega de empatar al Levante UD.