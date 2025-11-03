Inagroup El Ejido no es líder por décimas

Inagroup El Ejido Futsal vivió una de esas noches que quedan marcadas por la dureza del desenlace. A punto estuvo de firmar una victoria de ... enorme valor en tierras gallegas, pero un tanto de Izan cuando apenas restaban unas décimas para el final privó a los almerienses del triunfo y, de paso, del liderato. Un golpe cruel para un equipo que había mostrado carácter, solidez y ambición durante buena parte del encuentro ante un rival de los que hasta hace poco militaban en la máxima categoría del fútbol sala español.

Burela: Gonzalo Starna, Pitero, Jason, Izan y Charly. Banquillo: Joao Silva (p. s.), Alan, Marco André, Alberto Miras, Walter y Guilherme. 2 - 2 Inagroup El Ejido: Jesús Gómez, Josete, Adri Blat, Cristian Rubio e Isma Vacas. Banquillo: Sergio Román (p.s.), Dela, Nico Rosa, Pope, Adri Mora, Nacho Gil y Beto. Goles: 0-1, m. 29:Nico Rosa. 0-2. m. 34:Pope. 1-2, m. 37: Izan. 2-2, m. 39: Izan.

Árbitros: Garrido Cordón y Sierra Gimeno. Amonestaron a los locales Izan, Walter y Alan, así como a su técnico David Rial, expulsando por doble amarilla a Jason; y al visitante Pope.

El duelo comenzó con ritmo e intensidad desde los primeros minutos. Los gallegos quisieron llevar la iniciativa, con Charly y Jason generando las primeras acciones, aunque la respuesta ejidense no se hizo esperar. Beto, muy activo en la ofensiva, dispuso de las dos primeras oportunidades claras para los de Guillermo Martínez, topándose primero con un defensor y después con una magnífica intervención del meta Starna.

Más cerca

Con el paso de los minutos, el Inagroup fue ganando terreno y confianza. Josete probó fortuna con un disparo cruzado que obligó de nuevo al portero gallego a emplearse a fondo, mientras Pope y el propio Beto insistían con remates que no hallaban portería. Los celestes se mostraban sólidos, sin concesiones atrás y con una sensación de peligro constante.

A punto estuvo de abrir el marcador Isma Vacas en el tramo final del primer tiempo tras una gran acción de Cristian Rubio, pero su disparo se marchó rozando el poste tras desviarlo un defensor. Los árbitros incluso señalaron en un primer momento un posible penalti favorable a los ejidenses, aunque rectificaron su decisión. Los locales también dispusieron de sus opciones antes del descanso, con dos intervenciones de mérito de Jesús Gómez, que salvó los remates de Izan y Pitero para mantener el 0-0 al intermedio.

El segundo acto arrancó con alternativas en ambas áreas. Pitero amenazó con un potente disparo desde media distancia que se perdió por poco, mientras que Cristian Rubio y Pope replicaron para los almerienses con sendos intentos que no encontraron puerta. El duelo mantenía su equilibrio hasta que, cerca de la media hora, llegó una acción que parecía cambiar el rumbo del partido. Jason fue expulsado por doble amarilla, dejando a Burela en inferioridad.

No desaprovechó la ocasión el Inagroup El Ejido. En una jugada bien trenzada, Nico Rosa culminó el ataque con precisión para poner el 0-1. Con el tanto, los locales recuperaron la igualdad numérica, pero los celestes ya habían encontrado su ritmo. Cristian Rubio y Adri Blat rozaron el segundo y, minutos más tarde, Pope amplió distancias con un disparo tras un saque de banda de Beto (0-2).

Control

El marcador sonreía a los de Guillermo Martínez, que parecían tener el encuentro controlado a falta de cinco minutos. Sin embargo, Burela apostó por el portero-jugador y encerró a los ejidenses. En una de esas acciones, Izan recortó distancias con un derechazo imparable, reavivando las esperanzas locales. Jesús Gómez mantuvo con vida al Inagroup con una gran parada ante el propio Izan, pero el desenlace fue tan cruel como inesperado. Con apenas unas centésimas, el gallego volvió a aparecer para firmar el empate (2-2) antes de que sonara la bocina.

El Ejido Futsal vio así cómo se le escapaban dos puntos vitales en el último instante, perdiendo el liderato en favor del MRB FS Móstoles. Pese a ello, los de Martínez continúan invictos y demostraron una vez más su solidez y compromiso, dejando claro que siguen siendo uno de los equipos más competitivos del campeonato.

La próxima jornada, el Inagroup regresará al pabellón de El Ejido para enfrentarse al Wanapix.