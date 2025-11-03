Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Beto, que controla el balón, fue protagonista. CD El Ejido FS
Fútbol sala

Inagroup El Ejido no es líder por décimas

El equipo celeste dominaba el marcador a falta de un suspiro, pero Burela empata casi sobre la bocina y es segundo a un punto de Móstoles

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

Inagroup El Ejido Futsal vivió una de esas noches que quedan marcadas por la dureza del desenlace. A punto estuvo de firmar una victoria de ... enorme valor en tierras gallegas, pero un tanto de Izan cuando apenas restaban unas décimas para el final privó a los almerienses del triunfo y, de paso, del liderato. Un golpe cruel para un equipo que había mostrado carácter, solidez y ambición durante buena parte del encuentro ante un rival de los que hasta hace poco militaban en la máxima categoría del fútbol sala español.

