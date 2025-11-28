Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inagroup El Ejido va con ventaja a Leganés, pero luego hay que jugar. El Ejido FS
Fútbol sala

Inagroup El Ejido, a Leganés a mantener a la senda del triunfo

El equipo de Guillermo Martínez sale como favorito al triunfo por 'tradición'

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

Inagroup El Ejido encara una de las jornadas más interesantes de la jornada con la visita a la pista de Leganés a las 19:30, ... un partido que sitúa a los ejidenses como claros favoritos. El equipo almeriense ocupa la sexta posición con 19 puntos, cerca de la zona de playoff, mientras que los locales son decimoterceros con ocho puntos, fruto de una única victoria y cinco empates en nueve partidos. La diferencia en refleja la superioridad relativa de El Ejido, que busca aprovechar la oportunidad para seguir sumando y afianzar su presencia entre los primeros, además de reforzar la confianza del grupo de cara a los compromisos venideros.

