Inagroup El Ejido, a Leganés a mantener a la senda del triunfo

Inagroup El Ejido encara una de las jornadas más interesantes de la jornada con la visita a la pista de Leganés a las 19:30, ... un partido que sitúa a los ejidenses como claros favoritos. El equipo almeriense ocupa la sexta posición con 19 puntos, cerca de la zona de playoff, mientras que los locales son decimoterceros con ocho puntos, fruto de una única victoria y cinco empates en nueve partidos. La diferencia en refleja la superioridad relativa de El Ejido, que busca aprovechar la oportunidad para seguir sumando y afianzar su presencia entre los primeros, además de reforzar la confianza del grupo de cara a los compromisos venideros.

El partido plantea un escenario que exige concentración y consistencia. Leganés, pese a su posición, siempre resulta un equipo incómodo en su pista, donde suele complicar los partidos a los rivales con un juego físico, ordenado y basado en la presión constante. Inagroup El Ejido debe imponer su estilo, apoyándose en la capacidad de sus jugadores para mantener el control del balón, la eficacia ofensiva y una defensa sólida que limite los espacios al rival. La gestión de los momentos críticos, la efectividad en las transiciones y la capacidad de tomar decisiones rápidas en el juego de cinco contra cinco serán determinantes para confirmar su favoritismo y no permitir que los locales aprovechen resquicios.

La Copa

A este contexto se suma un aliciente extra a la plantilla ejidense. En la Copa del Rey, Inagroup El Ejido se enfrentará en los octavos de final a El Pozo Murcia Costa Cálida, líder de Primera División. Este sorteo supone un estímulo adicional para el equipo, que encara la visita a Leganés con la motivación de mantenerse en un buen momento de forma antes de medirse a uno de los clubes más potentes del fútbol sala nacional. La preparación física, la concentración y la determinación serán factores clave, ya que el equipo necesita asegurar los puntos en la Liga para mantener opciones de ascender posiciones en la tabla y llegar con confianza al duelo copero.

En definitiva, el choque contra Leganés se presenta como un examen de control y regularidad para Inagroup El Ejido. Más allá de la superioridad que reflejan los números, el equipo debe demostrar capacidad para adaptarse a un partido exigente, gestionar la presión y mantener la intensidad durante los 40 minutos de juego. La combinación de objetivos –afianzar la zona de playoff en la Liga y preparar con seguridad la eliminatoria copera– convierte este enfrentamiento en un momento clave de la temporada, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia entre sumar tres puntos vitales o dejar escapar una oportunidad para reforzar la confianza y la dinámica positiva del grupo.