Inagroup El Ejido Futsal vuelve a su hábitat

Después de un tramo de la temporada marcado por altibajos, Inagroup El Ejido volvió a sonreír lejos de casa. Tras un empate en Burela y ... una derrota dolorosa frente a Zambú CFS Pinatar fuera, 'mezclándose' entre ellas la frustración de la derrota en casa ante Wanapix en casa todavía presente, los celestes habían logrado cortar la mala racha la semana pasada con un triunfo importante ante el Levante. Sin embargo, el verdadero examen llegaba en tierras madrileñas, donde el Leganés esperaba a un Inagroup El Ejido sediento de victoria y decidido a recuperar su posición en la tabla de clasificación.

Leganés: Óscar de la Faya, Juanma, Álex Fuentes, Pablo Moreno y Miguel. Banquillo: Rodri (p. s.), Guille, Cabañas, Charly, David García, Chicho, Rísquez, Cendán y Mario García. 1 - 4 Inagroup El Ejido: Jesús Gómez, Dela, Cristian Rubio, Isma Vacas y Beto. Banquillo: Sergio Román (p. s.), Josete, Adri Blat, Nico Rosa, Rufino, Pope, Adri Mora y Nacho Gil. Goles: 0-1, m. 1:David García en propia meta. 1-1, m. 15:Juanma. 1-2, m. 16:Adri Mora. 1-3, m. 18:Nacho Gil. 1-4, m. 38:Cristian Rubio.

Árbitros: Cañas Mañas y Miguel Velasco. Amonestaron a los locales Mario García, Juanma y Cendán y a los visitantes Adri Blat, Rufino y Cristian Rubio.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de Segunda División disputado en el Pabellón La Fortuna.

Desde el primer minuto, el partido se inclinó de manera inesperada a favor de los ejidenses. David García, en un desafortunado desvío en propia puerta, abrió el marcador antes de que se cumpliera un minuto de juego, otorgando a los celestes una ventaja temprana que les permitió manejar los nervios iniciales de un desplazamiento a domicilio que siempre implica tensión. La alegría fue efímera para el conjunto ejidense, pues Juanma, desde los diez metros, igualó para los locales con un lanzamiento preciso que devolvía la contienda a un empate inquietante. Pero la capacidad de reacción del conjunto dirigido por Guillermo Martínez fue inmediata. Adri Mora, apenas un minuto después, volvió a colocar al cuadro celeste por delante en el marcador, estableciendo un dominio psicológico sobre el partido que sería decisivo.

Lectura

La presión no disminuyó en los minutos siguientes. Nacho Gil, con su olfato goleador y lectura del juego, amplió la ventaja, dejando a los celestes con dos tantos de diferencia al descanso. La primera mitad, intensa y vertiginosa, mostró la capacidad del equipo para transformar una situación adversa en oportunidad, y evidenció la coordinación entre defensa y ataque que ha caracterizado a El Ejido en los momentos clave de la temporada.

El segundo tiempo transcurrió con un ritmo más pausado, pero con la misma tensión. Ambos equipos se esforzaron en buscar la portería rival, pero la efectividad de los porteros y la organización defensiva mantuvieron el marcador sin cambios durante buena parte del período. Leganés intentó equilibrar la balanza, buscando espacios y aprovechando los errores, pero la defensa celeste se mantuvo firme, cerrando las vías de penetración y obligando a los locales a buscar tiros lejanos y arriesgados. Fue a falta de apenas dos minutos cuando Cristian Rubio, con un remate preciso y potente, cerró la goleada para El Ejido, sellando el triunfo y asegurando los tres puntos que tanto necesitaban.

Ayudado

Esta victoria adquiere una dimensión aún mayor al considerar el contexto de la jornada. Los tropiezos de Gasifred Atlético y el empate del Zambú CFS Pinatar permitieron a los celestes regresar a los puestos de playoff, confirmando que la capacidad de reacción y la resiliencia del equipo de Guillermo Martínez pueden marcar la diferencia en la competición. Más allá de los goles y los resultados, la sensación que deja este encuentro es la de un grupo que aprende de sus errores, que encuentra fuerza en la adversidad y que entiende que cada partido es una oportunidad para reafirmarse.

Con la mirada puesta en la próxima jornada, Inagroup El Ejido recibirá al Sala 5 Martorell, un encuentro que servirá para mantener la inercia positiva y consolidar la posición entre los equipos que luchan por el acceso a las fases finales, preparatorio, de otro modo, para el partido de Copa del Rey ante El Pozo, del próximo martes, día 9, a las 20.00 h.

La temporada sigue viva y, para Inagroup El Ejido, la victoria en Leganés es un recordatorio de que el camino hacia los playoffs sigue abierto y que, con determinación y coordinación, cualquier adversidad puede convertirse en impulso hacia la cima.