Adrián Rosas puso a Inagroup El Ejido por delante y el partido fue celeste. El Ejido Futsal
Fútbol sala

Inagroup El Ejido Futsal vuelve a su hábitat

Los celestes superan con rotundidad al Leganés para volver a situarse en puestos de playoff

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:50

Comenta

Después de un tramo de la temporada marcado por altibajos, Inagroup El Ejido volvió a sonreír lejos de casa. Tras un empate en Burela y ... una derrota dolorosa frente a Zambú CFS Pinatar fuera, 'mezclándose' entre ellas la frustración de la derrota en casa ante Wanapix en casa todavía presente, los celestes habían logrado cortar la mala racha la semana pasada con un triunfo importante ante el Levante. Sin embargo, el verdadero examen llegaba en tierras madrileñas, donde el Leganés esperaba a un Inagroup El Ejido sediento de victoria y decidido a recuperar su posición en la tabla de clasificación.

