Inagroup El Ejido Futsal se acerca al objetivo del playoff de ascenso a Primera

Inagroup El Ejido Futsal ya huele a eliminatorias por el ascenso a Primera División. En un encuentro de vértigo, con alternativas constantes y protagonismo repartido, los jugadores dirigidos por Maca salieron victoriosos ante un combativo Barça Atlètic que nunca dejó de responder a cada golpe. Fue una batalla de emociones, goles y nervios que terminó con un marcador de 5-3 y con el conjunto celeste dependiendo de sí mismo en la última jornada para amarrar su billete al playoff.

Inagroup El Ejido: Jesús Gómez, Josete, Isma Medina, Pope y Beto. Banquillo: Álex Fuentes (ps), Quesos (ps), Señoret, Fran, José, Álex, Adri, Isma Vacas y Rafalillo. 5 - 3 Barça Atlètic: Pau López, Ortas, Nicolás, Uri López y Aniol. Banquillo: Gerard Cano (ps), Sergi Viedma, Pol Cano, Recasens y Naim. gOLES: 1-0, m. 2, Pope. 1-1, m. 7:Ortas. 2-1, m. 23:Pope de penalti. 2-2, m. 28:Ortas. 3-2, m. 31:Señoret. 3-3, m. 33:Pol Cano. 4-3, m. 38:Pope. 5-3, m. 39:Josete.

Árbitros: García Carpintero López y Gómez Merino. Amonestaron a los locales Josete, Señoret y Beto y al técnico visitante Sergi Altisent.

El guion del partido no tardó en definirse. A los dos minutos de iniciarse el enfrentamiento, Pope, el hombre del momento en el conjunto ejidense, aprovechaba una acción tempranera para inaugurar el marcador en el enfrentamiento. Ese tanto reforzaba la moral del conjunto celeste, además de que enviaba un mensaje claro al rival. Inagroup El Ejido estaba dispuesto a jugarse la vida en cada balón por lo muchísimo que había en juego. Sin embargo, el filial azulgrana, que no se jugaba nada –sin aspiraciones de ascenso porque no puede–, no tardó en responder. Con Ortas al mando, los visitantes encontraron el empate antes de alcanzar el ecuador del primer acto.

Ocasiones

El primer tiempo se fue entre ocasiones repartidas, con Isma Medina liderando la ofensiva celeste y Jesús Gómez manteniendo la seguridad bajo palos. Ninguno de los dos conjuntos se reservaba nada, conscientes de que el margen de error era mínimo. Y así, con el 1-1 en el luminoso, ambos equipos se marcharon al vestuario dejando el desenlace completamente abierto para la segunda parte.

Tras el descanso, el ritmo no bajó ni un segundo. Un penalti a favor de los locales les devolvió la ventaja y Pope, con sangre fría, lo convirtió en el segundo tanto de la tarde. Cada gol era una pequeña explosión en la grada. Pero el Barça Atlètic, valiente y eficaz, volvió a igualar el duelo después de una acción a balón parado, que fue culminada por Ortas, que firmó su doblete en el partido.

A pelear

Lejos de hundirse, El Ejido volvió a sacar energía de donde ya no quedaba. Señoret se animó con un disparo lejano que sorprendió al portero azulgrana para firmar el 3-2 y, aunque Pol Cano volvió a poner las tablas actuando con portero-jugador, el partido aún reservaba su tramo más épico. A falta de cuatro minutos para llegar al final del enfrentamiento, Pope se vistió de héroe una vez más y, desde el doble penalti, completó su hat-trick para sellar una actuación brillante.

El Barça Atlètic intentó volver a la carga, pero Josete, con el 5-3, cerró una noche mágica que puede ser el preludio de algo aún más grande. Jesús Gómez, providencial en los últimos instantes, frustró el último intento visitante y amarró una victoria que puede valer oro. Inagroup El Ejido viajará la próxima jornada a cancha del segundo clasificado, el Family Cash Alzira. Lo hará con la ilusión desbordada y la posibilidad real de luchar por el ascenso en unas eliminatorias que ya se sienten al alcance de la mano.