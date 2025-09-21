Inagroup El Ejido demuestra carácter y logra un valioso triunfo en Melilla

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Inagroup El Ejido Futsal inició la temporada con un ejemplo de resiliencia y capacidad de adaptación. Con sólo siete jugadores de campo disponibles del primer equipo, debido a las múltiples bajas que han afectado al conjunto celeste, el equipo almeriense supo imponer su estilo de juego y logró una victoria clave ante Melistar FS por 0-2, sumando sus primeros tres puntos en la categoría de plata.

Melistar: Gonzalo Puebla, Anuar Maimon, Pablo González, Joaki y Mohamed Haddouchi. También jugaron Moha Esqueta (p.s.), Javi Rangel, Wallace, Franco Grillo, Iván Fernández y Pedro Herreros. 0 - 2 Inagroup El Ejido: Jesús Gómez, Josete, Dela, Pope e Isma Vacas. También jugaron Sergio Román (p.s.), J. Quesos, (p.s.), Cristian Rubio, Nacho Gil, Adri Mora y Fran Belmonte. G0-1, m. 2:Josete. 0-2, m. 3: Isma Vacas.oles:

Árbitros: Álvaro Otero y Luis Manuel Manso. Amonestaron a los locales Javi Rangel (m. 5) e Iván Fernández (m. 30).

Incidencias: Choque de la primera jornada en Segunda jugado en el Javier Imbroda.

Desde los primeros minutos, quedó claro que la estrategia de Guillermo Martínez estaba perfectamente definida. Apenas tres minutos fueron suficientes para que Inagroup El Ejido pusiera el partido de su lado. Un error en la salida de balón de Wallace permitió a Josete recuperar el esférico y batir con precisión al portero Gonzalo Puebla en un mano a mano. Acto seguido, Josete volvió a aparecer para asistir a Isma Vacas, quien anotó su primer gol de la temporada, estableciendo así un inicio prometedor y determinante para el conjunto ejidense, que ganaba 0-2 en el Javier Imbroda de Melilla.

Reacción

La reacción de Melistar FS no se hizo esperar, con intentos de recortar distancias a través de Anuar y Pedro Herreros, pero la solidez defensiva con la que actuó Inagroup El Ejido se mantuvo intacta y el peligro no se convirtió en goles. La coordinación defensiva y las intervenciones de Jesús Gómez, que mantuvo la portería a cero, demostraron que el equipo celeste estaba preparado para afrontar las dificultades con orden y concentración. Cada llegada local fue neutralizada con inteligencia y sacrificio, evidenciando que el conjunto celeste no dependía sólo de su capacidad ofensiva, sino también de su fortaleza defensiva.

En ataque, el equipo almeriense siguió generando ocasiones de peligro. Cristian Rubio lideró los intentos a balón parado, mientras Pope estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias jugadas individuales. Aunque la frescura física empezó a notarse con el paso de los minutos debido a la reducida plantilla con la que llegó el equipo a jugar este primer partido del campeonato liguero en Segunda División, la actitud y la concentración de los jugadores nunca flaquearon. La implicación de cada miembro del equipo fue decisiva para mantener la ventaja hasta el pitido final, demostrando que la resiliencia y la disciplina pueden marcar la diferencia incluso en circunstancias adversas.

El triunfo supone un impulso en la tabla de clasificación, sino que también reafirma la capacidad de Inagroup El Ejido para competir en la categoría de plata pese a las dificultades. La victoria por 0-2 refleja un trabajo colectivo impecable, donde cada jugador asumió responsabilidades defensivas y ofensivas y donde la estrategia del cuerpo técnico se ejecutó a la perfección.

Este primer paso serio en la temporada ofrece confianza y demuestra que, incluso con limitaciones de plantilla, Inagroup El Ejido Futsal puede imponerse con claridad y ambición, proyectando un mensaje de solidez y compromiso a lo largo de todo el curso. El mismo prosigue ya el próximo sábado, 27 de septiembre, con el primer partido en casa, que será frente al Gasifred Atlético Fútbol Sala.