Guillermo Martínez ha sabido inculcar al Inagroup El Ejido las formas para crecer. CD El Ejido Futsal
Fútbol sala

Inagroup El Ejido defiende el liderato ante el CD Burela

El equipo ejidense, primero en solitario, visita a un rival complicado en casa

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:02

El Inagroup El Ejido Futsal afronta hoy una nueva prueba de fuego en su impecable inicio de temporada. Los de Guillermo Martínez visitan al CD ... Burela FS (18:45 h, Pabellón Municipal Vista Alegre) con el objetivo de mantener el liderato y su condición de invictos en Segunda. El conjunto celeste llega a esta sexta jornada en un gran momento de forma, tras haber firmado un arranque liguero que roza la perfección. Marcha al frente de la clasificación con cuatro victorias y un empate en las cinco jornadas disputadas y viene de rubricar una sólida victoria en la Copa ante Mengíbar (2-5), un resultado que refuerza aún más la confianza del grupo y consolida las buenas sensaciones.

  Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa
