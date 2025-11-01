Inagroup El Ejido defiende el liderato ante el CD Burela

El Inagroup El Ejido Futsal afronta hoy una nueva prueba de fuego en su impecable inicio de temporada. Los de Guillermo Martínez visitan al CD ... Burela FS (18:45 h, Pabellón Municipal Vista Alegre) con el objetivo de mantener el liderato y su condición de invictos en Segunda. El conjunto celeste llega a esta sexta jornada en un gran momento de forma, tras haber firmado un arranque liguero que roza la perfección. Marcha al frente de la clasificación con cuatro victorias y un empate en las cinco jornadas disputadas y viene de rubricar una sólida victoria en la Copa ante Mengíbar (2-5), un resultado que refuerza aún más la confianza del grupo y consolida las buenas sensaciones.

La plantilla ha mostrado desde el inicio un nivel competitivo muy alto, sustentado en la cohesión del grupo, la solidez táctica y la eficacia de cara a portería. Guillermo Martínez ha sabido imprimir su sello, combinando intensidad y orden con una propuesta ofensiva atractiva y vertical. Sus jugadores aportan tanto goles como liderazgo, mientras que la portería se ha mostrado segura.

Por su parte, el CD Burela FS llega al duelo con la intención de hacer valer su fortaleza como local. El conjunto lucense ocupa la octava posición de la tabla y se encuentra en plena fase de maduración bajo el mando de su cuerpo técnico. Aunque sólo ha sumado un punto a domicilio –en su visita a Wanapix–, en su feudo ha ofrecido su mejor versión, logrando dos victorias en los dos compromisos disputados hasta el momento, frente a Avanza Jaén Paraíso Interior y Melistar FS. A pesar de su eliminación en la Copa del Rey frente a ADV Lugo Sala, los gallegos se han mostrado sólidos en Vista Alegre, donde esperan convertir el apoyo de su afición en un factor diferencial para intentar doblegar al líder.

El encuentro se presenta, por tanto, como uno de los grandes atractivos de la jornada en Segunda División. Dos equipos con estilos marcados y objetivos distintos medirán fuerzas en un escenario de máxima exigencia. Para los de El Ejido, la cita representa una oportunidad de oro para seguir consolidando su liderato y prolongar su magnífica racha de resultados, mientras que el cuadro gallego buscará dar un golpe sobre la mesa y demostrar que puede competir de tú a tú con los mejores de la categoría.

El Pabellón Vista Alegre, que siempre ofrece un gran ambiente, se prepara para vivir una tarde de fútbol sala de alto voltaje. La intensidad, el ritmo y la calidad individual de ambos conjuntos auguran un duelo vibrante en el que cada detalle puede marcar la diferencia. Con un Inagroup El Ejido Futsal en estado de gracia y un Burela FS que crece cada jornada, el choque promete emociones fuertes y espectáculo para los aficionados.