Inagroup El Ejido, a curarse en Liga tras la medicina de la Copa

La novena jornada se le presenta a Inagroup El Ejido como un examen de carácter después de un tramo liguero que ha puesto en evidencia ... la necesidad de un giro inmediato. El equipo de Guillermo Martínez acumula tres semanas sin ganar y únicamente ha podido sumar un punto en su desplazamiento a Burela, una renta demasiado corta para evitar una caída en la clasificación que lo ha dejado con catorce puntos y fuera de las posiciones de playoff. Esa combinación de resultados ha encendido las alarmas en un vestuario que, tras un inicio competitivo sólido, necesita reencontrarse con las sensaciones que marcaron su mejor versión en el arranque del curso. De todas formas, la victoria del pasado miércoles en Copa del Rey, derrotando a un Primera División como Córdoba Patrimonio de la Humanidad y de la forma como lo consiguió, ayudan a pensar en que la reacción está más pronto que tarde.

La presión se eleva porque al Municipal de El Ejido llega un Levante que, pese a contar con diez puntos, aterriza en la pista ejidense con una dinámica claramente ascendente. Después de ganar en la primera jornada, encadenar un empate y lograr dos victorias consecutivas en sus tres últimos partidos, el conjunto levantinista ha acelerado su recuperación y se planta en El Ejido con la confianza propia de quien ha encontrado el rumbo en el momento adecuado. Esa trayectoria obliga a Inagroup a ofrecer una actuación de plena concentración, intensidad y rigor competitivo desde el primer minuto, conscientes de que cualquier desconexión podría tener un coste demasiado alto.

Impulso emocional

El cuadro celeste espera que el impulso emocional de la victoria lograda el miércoles en la Copa del Rey frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad actúe como detonante para recuperar la versión que lo llevó a instalarse en la parte noble de la tabla. A partir de las 18:30, el ambiente del Municipal deberá convertirse en un aliado para un equipo que necesita transformar la energía del triunfo copero en una respuesta sólida en Liga. La plantilla sabe que el margen de maniobra empieza a estrecharse y que la reacción ya no es una opción, sino una obligación que exige determinación, orden, valentía y una lectura inteligente de un partido que puede condicionar el rumbo inmediato del proyecto.

La presión, el contexto, el rival y la exigencia del momento sitúan esta jornada como un punto clave para definir si Inagroup El Ejido retoma el pulso competitivo o prolonga una racha que amenaza con comprometer sus aspiraciones en un campeonato cada vez más implacable.