El equipo ejidense debe mostrar carácter para volver a ganar. El Ejido FS
Fútbol sala

Inagroup El Ejido, a curarse en Liga tras la medicina de la Copa

El equipo de Guillermo Martínez, tras ganar a un Primera, necesita reaccionar ante un Levante lanzado

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

La novena jornada se le presenta a Inagroup El Ejido como un examen de carácter después de un tramo liguero que ha puesto en evidencia ... la necesidad de un giro inmediato. El equipo de Guillermo Martínez acumula tres semanas sin ganar y únicamente ha podido sumar un punto en su desplazamiento a Burela, una renta demasiado corta para evitar una caída en la clasificación que lo ha dejado con catorce puntos y fuera de las posiciones de playoff. Esa combinación de resultados ha encendido las alarmas en un vestuario que, tras un inicio competitivo sólido, necesita reencontrarse con las sensaciones que marcaron su mejor versión en el arranque del curso. De todas formas, la victoria del pasado miércoles en Copa del Rey, derrotando a un Primera División como Córdoba Patrimonio de la Humanidad y de la forma como lo consiguió, ayudan a pensar en que la reacción está más pronto que tarde.

