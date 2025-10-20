Inagroup El Ejido consigue una victoria de carácter y fe

Juanjo Aguilera Lunes, 20 de octubre 2025, 16:43 Comenta Compartir

El Inagroup El Ejido Futsal volvió a demostrar que su fortaleza como local no sólo se mide en goles, sino también en personalidad. En un partido que comenzó torcido, el conjunto celeste remontó con temple, empuje y una segunda mitad de enorme carácter, para imponerse 3-2 a un brillante Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, que había dominado el primer acto con autoridad. Los tantos de Adri Blat y Dela voltearon un marcador adverso y devolvieron al equipo de Guillermo Martínez a la senda de la victoria, premiando la fe y la insistencia hasta el último segundo, triunfo que le vale para ser líder.

El encuentro comenzó con un vendaval visitante. Inagroup se vio sorprendido por la salida en tromba malagueña, que mostró un despliegue técnico y físico de altísimo nivel. Los de Tete salieron con el plan muy claro, intensidad en la presión, verticalidad con balón y una ejecución precisa en los metros finales. No se había cumplido aún el primer minuto cuando Nando Torres conectó una volea imparable a la escuadra, tras un córner servido por Alvarito. Era el 0-1, una declaración de intenciones.

Noqueo

El golpe noqueó momentáneamente al conjunto ejidense, que no encontraba fluidez en la circulación ni profundidad ante un rival muy sólido. El Málaga Ciudad Redonda amplió distancias poco después con un golazo de Davilillo, que desbordó a su par y definió con un zurdazo cruzado (0-2). A partir de ahí, al Inagroup El Ejido le tocó sacar carácter. Poco a poco, el cuadro celeste empezó a imponerse en las disputas, a presionar más arriba y a generar peligro con las apariciones de Nico Rosa y Beto entre líneas. Sin embargo, el muro se llamaba Álvaro Mellado, que firmó varias intervenciones de mérito.

La insistencia local tuvo premio antes del descanso. En el 18, Pope Mercado cazó un balón suelto en banda y lo empalmó con potencia al palo largo, imposible para Mellado. Ese 1-2 fue un punto de inflexión. Recortaba distancias y devolvía confianza a los de Guillermo Martínez, que se marcharon a vestuarios con mejores sensaciones y el pulso equilibrado.

La segunda mitad fue otra historia. El Ejido salió decidido, con una presión más agresiva y un ritmo más alto. La recompensa llegó pronto. Adri Blat, muy activo durante todo el duelo, aprovechó un rechace dentro del área para empatar (2-2) y encender el Pabellón. El impulso anímico fue inmediato. Con el público empujando, el equipo celeste creyó y se lanzó a por el tercero. Lo consiguió en el 28, cuando Dela culminó una acción coral tras una recuperación alta, empujando el balón a la red con determinación (3-2).

Inagroup El Ejido: Jesús Gómez, Beto, Dela, Pope y Nico Rosa. También jugaron Sergio Román (ps), J. Quesos, (ps), Josete, Adri Blat, Cristian Rubio, Rufino, Nacho Gil, Adri Mora, e Isma Vacas. 3 - 2 Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda: Álvaro Mellado, Alvarito, Miguel Conde, Kiko y Nando Torres. También jugaron Ale Fuentes (ps), Davilillo, Armando, Diego Tosina, Campano, Pabli, Fernando, Pablo Ordóñez, Rafa López. Goles: 0-1, m. 1:Nando Torres. 0-2, m. 7:Davilillo. 1-2, m. 18:Pope. 2-2, m. 22:Adri Blat. 3-2, m. 27:Dela.

Árbitros: Navarro Hernández y Marcos Cazorla. Amonestaron a los locales Rufino, Adri Blat y Nico Rosa, así como a su entrenador Guillermo Martínez; y a los visitantes Nando Torres, Miguel Conde y Kiko.

El tramo final fue de pura emoción. El Heredia 21 Málaga apretó con todo, recurrió al portero-jugador y dispuso de ocasiones claras, pero el Inagroup El Ejido supo sufrir, cerró líneas y se defendió con orden y valentía. Jesús respondió bajo palos con dos paradas decisivas y la madera evitó el empate en una acción de Fernando. El equipo local resistió con el corazón y la cabeza, blindando una victoria de enorme valor moral.

Eran tres puntos notables por la forma de conseguirlos, remontando, creyendo y confirmando que este Inagroup El Ejido Futsal tiene alma competitiva. Supo corregir errores, ajustarse a las circunstancias y superar a un rival que mostró momentos de gran nivel. Una victoria que refuerza al grupo y consolida su crecimiento.