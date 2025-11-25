Gran broche en Gádor con Capel y Castillejo coronándose en el Rallycrono

Gádor vivió el pasado fin de semana una jornada cargada de emoción y velocidad con la disputa del 8º Rallycrono Villa de Gádor, que puso ... el cierre al Campeonato de Andalucía de Rallycronos (CARC'25). La dupla formada por Sergio Capel y Alejandro Castillejo firmó un rendimiento impecable, imponiéndose en la clasificación andaluza y poniendo un brillante broche de oro a la temporada automovilística.

El equipo de la Escudería Valle del Andarax dominó la prueba con su Peugeot 308 Racing Cup, registrando un tiempo final de 21:18.9, que les aseguró el escalón más alto del podio regional. La batalla por las otras posiciones del CARC fue intensa. De este modo, Luis García y Hugo García, con su Fiat Punto HGT, terminaron en la segunda posición, a 40.1 segundos, mientras que José Miguel López Mañas y Miguel Montoya, en Renault Clio Rally4, completaron el podio andaluz.

En la clasificación general absoluta del Rallycrono de Gádor, la victoria viajó hasta Murcia gracias a Sergio Hernández y Miguel Ángel Alonso, cuyo Hyundai i20 R5 marcó el mejor crono de la jornada con 20:55.4. José Antonio Aznar y Osel Román, con su Peugeot 206 WRC, se quedaron a solamente 13.2 segundos, mientras que los campeones andaluces Capel y Castillejo ocuparon la tercera posición absoluta.

El Rallycrono también permitió repartir los triunfos por agrupaciones dentro del CARC. En la Agrupación 2, vencieron Antonio Adrián Bonachera Gil y Raúl Guirado (Citroën Saxo); en la 3, Antonio Sebastián Pérez Sánchez y Francisco Álamo Fernández (Renault Clio Cup III); en la 4, López Mañas y Montoya (Renault Clio Rally4); en la 5, Capel y Castillejo; en la 7, José Antonio Hernández Molina y Antonio José Pérez López (Renault Clio MAXI); y en la 8, Hernández y Alonso (Hyundai i20 R5).

El Trofeo Diputación de Almería cerró sus resultados con José Antonio Aznar como vencedor entre pilotos, seguido de Capel y Luis García. En la categoría de copilotos, Osel Román se llevó el primer puesto, con Alejandro Castillejo en la segunda posición y Hugo García ocupando la tercera plaza.

Con esta última prueba, Gádor reafirma su protagonismo en el calendario automovilístico provincial, consolidándose como un escenario imprescindible para los rallycronos andaluces y ofreciendo un final de temporada espectacular para pilotos y aficionados.