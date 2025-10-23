«Hay ganas de volver a la competición oficial»

Bernardo Abril Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Para un entrenador resulta complicado mantener a sus caballos al trote, cuando lo que quieren es galopar, sencillamente porque «a todos nos gusta la competición». Así lo explica Pablo Ruiz, primer entrenador de Unicaja Costa de Almería, antes del debut de la Superliga 2025/2026. Será, por fin, este sábado, «después de dos meses de trabajo tenemos todos ganas de volver a la competición oficial», insiste, reconociendo además que «después del Moisés Ruiz, creo que no puede haber mejor sitio para hacerlo». Se refiere a Los Pajaritos, porque el arranque ahorrador será visitando al tres veces subcampeón Grupo Herce Soria: «Ellos juegan ya muy bien, están más rodados, pero vamos a ir a ganar».

El técnico almeriense ha llevado a su equipo hasta aquí con una planificación en la que ha compensado: «Es mucho tiempo sin tener competición a la vista y es importante incorporar actividades que sean lúdicas». En este espacio de pretemporada «se ha aprovechado bien el tiempo trabajando cosas que durante la temporada hay que ir perfeccionando, y la espera puede ser positiva, en el sentido de que todos tenemos más ganas de empezar». Unicaja, de hecho, llega «bien», con «una buena preparación física» y esperando que «todo el mundo ya esté recuperado al cien por cien». Por lo tanto, «es un buen momento», a falta de que «sí puede faltar algo de rodaje».

En esa línea, «Soria ha jugado muchos más partidos en estos dos meses, va más rodado», con confianza, pese a ello, en las opciones de Unicaja Costa de Almería. Ruiz sabe que los suyos están «a un buen nivel físico y técnico». En frente, «Alberto (Toribio) es muy metódico, a sus jugadores seguramente los ha impregnado de lo que él quiere que sea su juego, más en un periodo tan largo». Es cierto que eso suple a que Grupo Herce está muy renovado, si bien «hay gente que ha estado antes con él, como el opuesto o el colocador». Por eso, toca igualar ese orden: « Un rival tan metódico y tan ordenado como Soria es complicado y vamos con la intención de hacer daño desde el saque».

Clave, «que no puedan estar jugando siempre con bola dentro del sistema, porque creo que ahí es donde están jugando muy bien e incluso dan un salto de calidad respecto a los años anteriores, con mucha estabilidad». Más en análisis, «los dos receptores son muy 'jugones' y los que están en el banquillo también pueden entrar con garantías, y respecto a lo que ha hecho el año anterior, también gana un poco de juego por el centro, que puede que fuese un poco su asignatura pendiente». En definitiva, «ellos juegan bien, todos sus jugadores. tienen un buen nivel y han interiorizado lo que quiere Alberto». Ruiz subraya que «hay que intentar sacarlos de sistema y que jueguen con bola alta fuera de 3 metros».

El equipo soriano es la muestra de que «la Superliga los últimos años va subiendo de nivel y esta temporada los equipos que desciendan tendrán un nivel muy parecido a equipos que entren en semifinales de playoff». A su juicio, «no va a haber una gran diferencia en ese sentido», destacando que «los clubes de arriba están consiguiendo mantener equipo año a año y esa es una clave importante, y los que se renuevan traen jugadores importantes que también le hacen dar un salto de calidad a la liga». Está claro que «cualquiera puede ganarte» en una competición «mucho más igualada y que será más interesante de cara al espectador, así que es una satisfacción para que crezca el vóley».

Respecto a su Unicaja Costa de Almería en ese contexto es rotundo: «Tenemos que pelear por estar arriba». En su hoja de ruta, «tenemos que seguir mejorando por momentos de la temporada», algo ya habitual: «El año pasado demostramos que conforme pasan los meses, el equipo va jugando mejor, y si los jugadores se sienten bien. el equipo va jugando bien». Es parte de un proceso que mira los momentos determinantes, cuando se deciden los títulos en liza: «Iremos mejorando, pero ya toca Soria para empezar y para ganar allí da igual que sea ahora o dentro de cinco jornadas, así que hay que ir preparados, estudiando al rival, que los jugadores vayan con convicción… y a ganar».