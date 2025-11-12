Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Fundición dicta sentencia en las XCM Series Almería

La IV BTT La Fundición cerraba este provincial en Adra con la victoria de José David Latorre y Nerea García

M. T.

Adra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:20

Comenta

La localidad de Adra acogió el pasado domingo su IV BTT La Fundición, última cita del calendario de las XCM Series Almería 2025. El evento, ... organizado por el C.D. Peña Ciclista El Pedal de Adra, congregó a decenas de participantes en el entorno de la Piscina Municipal para afrontar un recorrido exigente de 43 kilómetros y 1.450 metros de desnivel positivo. La climatología favorable y la excelente organización contribuyeron al éxito de una jornada que sirvió para decidir los títulos provinciales de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Moreno inaugura la remodelación de la potabilizadora de Cuevas, que multiplica por 57 su capacidad
  2. 2 Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal
  3. 3 IU El Ejido le afea a Góngora que use el cercanías del Poniente como arma contra el Gobierno
  4. 4 «Mi hijo pesaba 20 kilos y bajó a doce»: denuncia acoso escolar sobre su hijo en un colegio de Fiñana
  5. 5 Finaliza este viernes el plazo para el XI Concurso de Fotografía Jesús de Perceval
  6. 6 Los grandes descuentos vuelven a Adra en una nueva edición del Gran Outlet
  7. 7 Adra avanza en la puesta en valor del Cerro de Montecristo con la adjudicación de dos nuevos contratos
  8. 8 Cuentacuentos, música y talleres: el Aula de Mar regresa con nuevo programa
  9. 9 Inversión de 600.000 euros en Arboleas para la mejora de varias calles
  10. 10 El IMD incorpora una nueva modalidad a las Escuelas Deportivas Municipales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Fundición dicta sentencia en las XCM Series Almería

La Fundición dicta sentencia en las XCM Series Almería