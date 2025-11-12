La Fundición dicta sentencia en las XCM Series Almería

La localidad de Adra acogió el pasado domingo su IV BTT La Fundición, última cita del calendario de las XCM Series Almería 2025. El evento, ... organizado por el C.D. Peña Ciclista El Pedal de Adra, congregó a decenas de participantes en el entorno de la Piscina Municipal para afrontar un recorrido exigente de 43 kilómetros y 1.450 metros de desnivel positivo. La climatología favorable y la excelente organización contribuyeron al éxito de una jornada que sirvió para decidir los títulos provinciales de la temporada.

A las 9 horas se dio la salida neutralizada desde el Paseo de Adra, y pronto comenzó la batalla deportiva. Tras un inicio rodador junto al río, el pelotón encaró la subida de Los Demonios, donde se formó un grupo cabecero con seis corredores. Entre ellos, destacó desde los primeros compases el M30 José David Latorre (Sumgasur-Bicis Burú), quien tomó el mando de la prueba y no lo soltó hasta la meta. Dominando en todos los sectores, incluido el temido 'rockgarden', cruzó la línea de llegada en solitario con un tiempo de 1h58'52», firmando así una victoria incontestable.

En categoría femenina, el dominio fue también absoluto. La corredora M40 Nerea García (Vellsam Team, C.D.) destacó desde los primeros kilómetros, liderando con autoridad hasta completar la prueba en un tiempo de 2h46'09», sin que ninguna rival lograra inquietarla. La dureza del recorrido, especialmente en la subida al Cerro del Calar y el tramo final por Tocayos, marcó diferencias claras entre las corredoras.

En la categoría cadete, Ignacio Lirola (Santa Fe, C.C.) fue el ganador. En la categoría júnior, Álvaro Molina (Team Grupo Serman); sub23, José Jiménez (BTT Serius, C.D.); en élite, Sergio López. En Máster 30, José David Latorre (Sumgasur-Bicis Burú) y Elizabet Granados (Ecoventura Vícar, C.D.). Los ganadores de la categoría Máster 40 fueron Roberto Carlos Fernández (Vellsam Team, C.D.) y Nerea García (Vellsam Team, C.D.); en MÁSTER 50, Marcos Nieto (Oxygenbike Team, C.C.) y María Esther Garvi (Alpujarra Almería, C.D.). Por último, Juan José Alonso (Vellsam Team, C.D.) se llevó el galardón en la categoría Máster 60.

La entrega de premios contó con la presencia de Juan Antonio Fernández, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Adra.

Con esta prueba se cierra oficialmente el calendario 2025 de las XCM Series Almería, que ha incluido paradas en Vícar, Serón, Lucainena de las Torres, Huércal de Almería, Tíjola y María. Un circuito que ha destacado por su participación, el alto nivel deportivo y la diversidad de escenarios naturales, consolidando a Almería como uno de los referentes del BTT andaluz.