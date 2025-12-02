Fran Iribarne quita dudas en Unicaja Costa de Almería

La doble salida que debe afrontar Unicaja Costa de Almería entre jueves y sábado llega con la moral del equipo bien cargada. Ha sentado muy ... bien volver a la senda de la victoria. «Era necesaria, muy necesaria ya, para que se 'pagase' un poco el trabajo de las últimas semanas». Lo comentaba así el receptor blanquiverde Fran Iribarne. El capitán del conjunto almeriense tomaba la palabra para lanzar un mensaje rotundo. «Afrontamos los próximos partidos con muchísima fuerza». Sin olvidar que «hemos tenido un poco de todo, pero el equipo no ha parado de trabajar», y valorando que «las sonrisas vuelven» al grupo, lo tiene meridianamente claro. «Tenemos toda la confianza y la mente puesta en que vamos a clasificarnos a la Copa del Rey», aseguraba el almeriense.

Como mensaje a la afición, insistía en ello. «Que sepan que no hay ninguna duda, que vamos a por ello, que esto está en nuestra mente ya», señalaba. Sobre las sonrisas ha matizado que «siempre las ha habido», pero está claro que había una necesidad enorme de reencontrarse con la victoria, «era súper importante para nosotros», después de tres derrotas consecutivas –Cisneros La Laguna, Bus Leader San Roque y Melilla– y estar en una situación delicada en la tabla clasificatoria. En todo caso, también remarcaba el tono elevado con el que se visitará a Pamesa Teruel, mañana jueves desde las 20:00 horas, y a Guaguas, en la tarde del sábado, a las 19:30 en hora peninsular. «Afrontamos ahora los siguientes partidos con mucha fuerza tras lo del sábado en el Moisés Ruiz». De hecho, es lo obligado, ya que «ahora mismo todos son clave para nosotros».

Marcado en rojo

Cierto es, y así lo reconocía Iribarne, que el partido a disputar mañana en Los Planos está marcado en rojo. «Sabemos que el de Teruel es de los más importantes, porque es un enfrentamiento directo contra ellos y vamos a conseguir los máximos puntos posibles». Esa apreciación del capitán estaba fundamentada en la clasificación actual de la Superliga, en la que los ahorradores continúan en la décima plaza, pero tienen la sexta a un punto. Noveno, sin Copa del Rey tampoco, está el conjunto aragonés, que se toma el duelo clásico frente a Unicaja Costa de Almería del mismo modo que los ahorradores. Iribarne arrojaba luz sobre la clave del encuentro. «Me parece un equipo que saca muy bien, con varios jugadores que van muy bien» en ese aspecto, lo que supone un fundamento a manejar para tratar de sacar la cita adelante.

El acierto en recepción será determinante en un duelo siempre especial por muchas cosas, pero también por el escenario. Regresa el almeriense a Los Planos, donde ha librado antes un buen número de batallas. «Totalmente. Hace tiempo que no paso por allí y siempre ha sido un pabellón al que da gusto ir por su afición, por su gente, muy cercana, pero que a la vez aprieta mucho cuando estás dentro de la pista». El pronóstico de espectáculo es fácil de hacer. «Va a ser un partido durísimo, en el que vamos a tener que dar todo lo que tengamos dentro para sacar los tres sets adelante». Conseguir la victoria sería, sin duda alguna, un paso de gigante en las aspiraciones de jugar la Copa del Rey 2026 de Valencia.

En el aire

Sin pasar por casa, el equipo se trasladará después a Gran Canaria, donde aguarda el líder Guaguas, invicto al menos hasta esta jornada séptima. Cabe llamar la atención sobre que todo se juega este miércoles, y restará tan solo el clásico para el jueves. Sobre jugar tanto de seguido, a Fran Iribarne no le supone ningún problema. «La verdad es que en las últimas tres temporadas he estado jugando miércoles y sábado casi todas las todas las semanas, y lo echaba de menos». Lo ha matizado. «A mí es algo que me gusta, porque la mente está más entretenida y las semanas se pasan más amenas, por así decir». Lógicamente, «al final mantienes todo el rato el ritmo de competición», y es una gran sensación para todo jugador.

'Sobre Israel Rodríguez, nuevo técnico, el capitán trasladaba el sentir de la plantilla. «Muy bien, la verdad; lleva cinco días con nosotros, no lleva mucho más, y la verdad es que se nota su influencia». Detallaba que «él, como todos sabemos, ha sido uno de los jugadores más grandes en España, con una experiencia enorme, y nos está ayudando muchísimo, porque ahora la situación es 'muy especial'». Yendo a más, «como fue jugador, sabe perfectamente lo que podemos sufrir, mentalmente sobre todo, y nos está pidiendo que demos el máximo, simplemente eso, que no nos quedemos con nada dentro, que esta situación solo se saca entrenando y jugando dando el máximo».

A su juicio, «la verdad es que su postura ante lo que hay y su manera de decirnos las cosas nos está ayudando bastante». Sobre dar el máximo, Fran Iribarne es un jugador que lo lleva en el ADN. Se vio en Melilla, sin suerte, y se volvió a ver en casa frente a Servigroup Playas de Benidorm. «Todos los partidos intento hacerlo lo mejor posible; hay veces que se da mejor y hay veces que se da peor y este último fue bueno personalmente y para el equipo». Efectivamente, «intenté ayudar lo máximo posible y salió bien», tanto que se ganó con varias acciones determinantes del almeriense en los momentos más complicados, asumiendo de una manera eficiente el liderazgo, lo que le ha llevado esta semana al siete ideal de la RFEVB. Atrás quedan sus problemas físicos del inicio de temporada, siendo baja. Mirada al frente.