Fran Iribarne ataca por cuatro, una 'vía' recurrente que le dio muchos puntos el sábado. Francis Cazorla
Voleibol

Fran Iribarne quita dudas en Unicaja Costa de Almería

El capitán blanquiverde asegura que «afrontamos los próximos partidos con fuerza», con Teruel y Guaguas como rivales próximos

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:09

La doble salida que debe afrontar Unicaja Costa de Almería entre jueves y sábado llega con la moral del equipo bien cargada. Ha sentado muy ... bien volver a la senda de la victoria. «Era necesaria, muy necesaria ya, para que se 'pagase' un poco el trabajo de las últimas semanas». Lo comentaba así el receptor blanquiverde Fran Iribarne. El capitán del conjunto almeriense tomaba la palabra para lanzar un mensaje rotundo. «Afrontamos los próximos partidos con muchísima fuerza». Sin olvidar que «hemos tenido un poco de todo, pero el equipo no ha parado de trabajar», y valorando que «las sonrisas vuelven» al grupo, lo tiene meridianamente claro. «Tenemos toda la confianza y la mente puesta en que vamos a clasificarnos a la Copa del Rey», aseguraba el almeriense.

