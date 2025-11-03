Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manolo Berenguel se dirige a sus jugadores. Mintonette Almería
Voleibol

Fin de semana de sonrisas para Michelin Mintonette Almería y AVG 2008

El equipo de Manolo Berenguel se impone en el tie break a Conqueridor Valencia y se coloca cuarto, mientras las de Israel Rodríguez ganan a Cartama y son segundas

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

Michelin Mintonette Almería logró una importante victoria en casa al ganar por 3-2 al Conqueridor Valencia en un encuentro tan intenso como igualado, ... con parciales de 28-26, 25-23, 24-26, 18-25 y 15-12. El equipo de Manolo Berenguel supo resistir el empuje de los valencianos y terminó llevándose el tie-break para escalar hasta la cuarta posición de la clasificación.

