Fin de semana de sonrisas para Michelin Mintonette Almería y AVG 2008

Michelin Mintonette Almería logró una importante victoria en casa al ganar por 3-2 al Conqueridor Valencia en un encuentro tan intenso como igualado, ... con parciales de 28-26, 25-23, 24-26, 18-25 y 15-12. El equipo de Manolo Berenguel supo resistir el empuje de los valencianos y terminó llevándose el tie-break para escalar hasta la cuarta posición de la clasificación.

El gran protagonista del partido fue Antonio Torres, firmando una actuación estelar con 29 puntos, referencia ofensiva almeriense. También destacaron Antonio Casimiro y Mario Ferrera, dos exjugadores de la Superliga que aportaron 17 puntos cada uno, demostrando su experiencia.

El Michelin Mintonette mostró un alto nivel competitivo en los dos primeros sets, que se resolvieron por márgenes muy ajustados. Sin embargo, Conqueridor Valencia reaccionó y forzó el desempate, obligando a los de Berenguel a dar su mejor versión en el quinto set, donde cerraron el partido con un trabajado 15-12 ante el empuje visitante.

Con este triunfo, Mintonette se afianza en la zona alta de la tabla y afronta con confianza su próxima cita. El sábado, a las 19:45 horas, visitará la pista del Collado Villalba, octavo y a tres puntos de los almerienses.

Por su parte, en Primera División, AVG 2008 también firmó un triunfo de mérito al vencer al Cártama por 0-3, con parciales de 23-25, 16-25 y 26-28. Con esta victoria, el conjunto de Israel Rodríguez se sitúa segundo, a tres puntos del líder, Voleibol Rivas, su próximo rival.

AVG 2008 viajará a tierras madrileñas para enfrentarse al intratable líder el sábado a las 16:00 horas, en un duelo que marcará el inicio de la segunda vuelta. Rivas llega invicto, tras imponerse en su último compromiso a Ahora Vóley Xàtiva (25-22, 25-14, 25-21). En el partido de la primera vuelta el equipo madrileño se impuso con claridad.