Otro 'festival del gol' de la UD Almería

La octava jornada dl campeonato de Liga en el Grupo 9 de la categoría quedó atrás con un variado balance, deparado por los tres equipos ... almerienses, reflejados en una victoria, la de la UD Almería por amplia goleada ante el CD Úbeda Viva;el empate del CFF Mvrgi, igualmente jugando como local, frente al Melilla ATM, y por la derrota visitante de la UD Pavía, encajada en campo del Málaga CF B.

La jornada se completó con los resultados de CD Arenas, 4- CD Málaga, 0; At. Ben-Namiel, 3-CF Motril, 0, y Real Jaén, 1-At. Jiennense, 3. Continúa el liderato de la UD Almería, con 22 puntos en su casillero, seguida del At. Ben-Namiel, con 21; el CFF Mvrgi, cuarto, con catorce, y la UD Pavía figura en el octavo puesto, con doce. En zona de descenso están Real Jaén, con tres puntos, y CD Úbeda Viva, con uno.

Alegría, resignación y revés

Nuevo 'festival' de fútbol y goles, el ofrecido por la UD Almería en el Estadio de la Juventud-Emilio Campra, en esta ocasión ante el CD Úbeda Viva (10-0) con el añadido de poner otro gran eslabón en la exitosa temporada, en su camino hacia el obligado intento de ascenso, que están ofreciendo las jugadoras rojiblancas entrenadas por Pedro López. Les visitaba el equipo ubetense, figurando en el último puesto de la tabla y habiendo perdido los tres partidos jugados fuera. Pese a la diferencia, la UD Almería fue a por los tres puntos desde el pitido inicial, llegando al descanso con la clara ventaja de 5-0, siendo Ángela Cañadas, por dos veces; Blanca Plaza, Inés Pérez, Jesica Higueras, las autoras de los goles. En el segundo tiempo, hubo continuidad manifiesta de la sobriedad defensiva y gran atino cara al gol por parte almeriense, rubricados ambos aspectos con cinco 'movimientos' más en el marcador. Los nuevos tantos fueron materializados por Carlota Martínez, Liubov, Blanca Marivela y los dos últimos por Aitana Sánchez, rubricando el 10-0 final.

Tampoco pudo ser en su cuarto intento y el CFF Mvrgi continúa sin poder anotarse la primera victoria de la temporada en el anexo de Santo Domingo, donde lleva un empate y dos derrotas, muy al contrario de sus excelentes números de visitante. Las ejidenses, en esta ocasión, no pasaron del empate (2-2) ante el Melilla ATM. Se adelantó en el marcador el CFF Mvrgi, con un gol de Rocío López, resultado con el que se llegó al descanso. A poco de la reanudación, empataron las melillenses, con un tanto de Alba, después Natalia puso el 1-2 y, entrando en el tramo final, el acoso local tuvo la recompensa del tanto que suponía el 2-2, conseguido por Ana María París.

La única derrota la encajó el UD Pavía en su visita al Málaga CF B (7-0), en encuentro que quedó 'sentenciado' al término de la primera parte, con ventaja 4-0 del filial blanquiazul, con los goles conseguidos por Lucía Correro, Lucía Alarcón, Dayana y Cayetana. En el segundo tiempo, siguió la misma tónica, subiendo tres nuevos tantos al marcador de la Ciudad Deportiva del Málaga CF, materializados por Lucía Correro, Dayana y Samara, quedando rubricada la clara superioridad de las locales ante una UD Pavía que comparecía después de haberse anotado la victoria en las tres salidas anteriores.