La escuela sevillana 'fluye' con Ríos en las filas verdes El joven colocador, formado en el CV El Ruedo Arahal, continúa la gran tradición de excelentes jugadores de Sevilla que han defendido los colores de Unicaja Costa de Almería y llega con un bronce mundial

Bernardo Abril Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 13:58

El último fue Fernando Fernández, otro referente es Mario Ferrera, pero en la amplia lista de nombres de sevillanos hay, además, dos campeones de Europa en el mágico 2007: Israel Rodríguez, de El Arahal, y Julián García-Torres, de Rochelambert. Eso es lo que tiene como faro un chico de 17 años, que se hará mayor de edad en octubre, ya a las puertas del inicio de la temporada oficial, llamado Jesús Ríos. Colocador formado en el CV El Ruedo Arahal, de 181 centímetros de altura y que llega con un bronce mundial al cuello, ganado con España el mes pasado. Es el primero en hablar del 'tridente' de perlas que se presentan en Unicaja Costa de Almería con medalla en el Campeonato del Mundo.

«Para mí, el proyecto es muy ambicioso, combinando jugadores con mucha experiencia en la liga y jugadores con experiencia en ligas extranjeras, todos de alto nivel, con las nuevas incorporaciones de jugadores jóvenes, que venimos de la Permanente con muchas ganas de entrenar». Esa es la claridad mental para construir el estado de la situación y con la que se expresa un Ríos que, precisamente, se preparará para ser el cerebro en pista: «Seguro que vamos a crear un gran grupo». En tanto al cuerpo técnico, «creo que a los jóvenes nos va a ayudar a empezar nuestra parte profesional en el vóley y creo que han hecho un papel genial en cuanto a los fichajes, reforzando muy bien al equipo», añade textualmente.

El sevillano tiene las cosas claras, como demuestran sus palabras: «Elegí Unicaja Costa de Almería porque creo que es el lugar idóneo para dar el salto a la Superliga, tras dos años en la Permanente, ya que pienso que aquí mejoraré mucho mi juego, al tener un colocador referente, con bastante experiencia, y a Andrés Portero, que seguro que me ayudará mucho para seguir mejorando». Sobre Westermann, «lo que me han hablado de él es muy bueno; pienso que me viene muy bien que en mi primera temporada en la Superliga mi compañero de posición sea él, porque me va a ayudar a crecer como jugador y a aumentar mi nivel», a lo que llega preparado: ⁠ «A pesar de ser joven me caracterizan las ganas que pongo».

Va a más al advertir de que pondrá «todo de mi parte para poder ayudar en todo lo que sea, aprovecharé cada oportunidad que se me dé y aportaré todo lo que pueda con el fin de que los entrenamientos sean de mucha calidad». Está claro que Jesús Ríos se sabe la 'Biblia' del voleibol, algo tremendamente positivo para un salto al profesionalismo nada traumático: «Personalmente, esta temporada quiero dar un salto de calidad a mi juego y poder avanzar mucho en lo deportivo y en lo personal, seguir mejorando para permanecer en las próximas competiciones con la Selección Española». Fresca, la experiencia del Mundial U-19, «muy positiva, ya que tenemos un grupo que es como una familia, jugadores y cuerpo técnico».

De hecho, eso también vale para dejar patente su ambición: «Aunque hicimos muy buen papel consiguiendo un tercer puesto, nos supo a poco tras perder en semifinales contra la selección de Polonia, a la que anteriormente, en grupos, habíamos ganado». Aplicada a lo próximo esa misma ambición, «tal y como se ha planteado el equipo, podemos tener altas aspiraciones esta temporada, optando por los puestos altos de la clasificación y seguro que haciendo un buen papel». De hecho, se ha preparado la lección de historia de Unicaja Costa de Almería: «Tras muchos años siguiendo al club, tengo muchas expectativas en general y de la afición en particular, y sé que la grada las cumplirá animando y apoyando».

Será muy necesario en una Superliga cada vez más reñida: «⁠Creo que el resto de equipos ha hecho muy buenos fichajes y se han reforzado muy bien, Pamesa Teruel y Grupo Herce Soria… jugadores con experiencia en competiciones internacionales, y seguro que le darán un plus a la liga, también Guaguas, fichando al histórico Juantorema, que muchos de los jugadores que vamos a jugar contra él, lo llevamos viendo desde que comenzamos en el vóley». Hablando de inicios, «empecé a jugar en Arahal por mi hermano, que jugaba antes y ganó en cuatro ocasiones los campeonatos de Andalucía e incluso llegó a dos finales de campeonatos de España». En familia, comencé junto a mi primo Ismael».

Le influyó mucho su primer entrenador, «José Manuel 'Reche' nos insistió mucho y ya no dudamos en comenzar a jugar al vóley», y el gusto de Ríos por su referente no admite ni la menor discusión: «Siempre tenía a Luciano De Cecco, porque es un espectáculo verlo jugar, y la gran visión de juego que tiene». Agradecido, «en mi trayectoria le guardo mucho cariño al presidente del CV Arahal, Antonio García 'Carra', ya que siempre estuvo conmigo día a día hasta hoy», y más agradecido, «la oportunidad de Fredinson Mosquera de ir en 2023 a la selección en 2023, porque gracias a eso pude entrar en la Concentración Permanente de Palencia, en la que he podido mejorar muchísimo gracias a Ricardo Maldonado, quien cambió toda mi técnica y me ayudó mucho».

Tener una conversación con el jovencísimo colocador sevillano ya es más que suficiente para saber que, en lo personal, también es 'de alto nivel', acordándose de las personas que le han acompañado hasta este momento; «Le guardo mucho cariño a muchos compañeros de Palencia, ya que gracias a ellos, con 15 años que me fui de casa, pude disfrutar mucho y hacer que tuviésemos una pequeña familia los dos años que estuve, y también se lo tengo a todos mis compañeros con los que empecé en Arahal, amigos que tendré toda la vida con los que comparto los momentos que pasamos juntos durante muchos años, en diferentes campeonatos y en miles de entrenos». Ahora Ríos es verde, y a su nueva afición le formula una promesa: «La Superliga va a ser una guerra cada partido, pero no les defraudaremos».