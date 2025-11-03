Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cantera Sur sacó un empate de Algeciras y sigue líder.Cantera Sur
Balonmano

Los equipos almerienses de Plata logran el pleno

Cantera Sur sigue líder, pese a empatar en Algaciras, mientras Urci Almería y Agroniva Costa de Almería Roquetas ganan sus partidos

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:55

Comenta

La jornada dejó emociones fuertes para los almerienses en las distintas categorías nacionales, con resultados ajustados, actuaciones destacadas y puntos clave en juego tanto en ... la Primera Masculina como en la División de Honor Plata Femenina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%
  2. 2 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  3. 3 El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad
  4. 4 Endesa finaliza su concesión en el Puerto de Carboneras tras el cierre de la central térmica Litoral
  5. 5 El K-Pop llega a Vícar con clases de baile y un musical
  6. 6 Roquetas vive una gran noche en Negro con pasacalles y terror
  7. 7 Vícar homenajea a Anastasia Dmyitriv dando su nombre a la Piscina Municipal
  8. 8 Laroya contará con un nuevo consultorio médico municipal
  9. 9 El huerto urbano de la Plaza de Toros, cerca de ser realidad
  10. 10 La Mojonera mejora el Centro Cultural con trabajos de mantenimiento para reforzar la seguridad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los equipos almerienses de Plata logran el pleno

Los equipos almerienses de Plata logran el pleno