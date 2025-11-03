Los equipos almerienses de Plata logran el pleno

La jornada dejó emociones fuertes para los almerienses en las distintas categorías nacionales, con resultados ajustados, actuaciones destacadas y puntos clave en juego tanto en ... la Primera Masculina como en la División de Honor Plata Femenina.

En Primera División Masculina, Cantera Sur sumó un valioso empate (26-26) en su visita al Bm Ciudad de Algeciras, en un partido intenso y equilibrado disputado en el Ciudad de Algeciras. Ambos equipos mostraron un alto nivel competitivo desde el inicio, con alternancia en el dominio del marcador y una primera mitad que concluyó igualada (11-11).

En la reanudación, Cantera Sur volvió a golpear primero gracias a Bravo, pero los locales ajustaron su defensa y respondieron con rápidas transiciones. A pesar del empuje final, el duelo terminó en tablas, reflejando la igualdad y el esfuerzo de ambos conjuntos. Este punto permite al equipo visitante mantener su condición de líder, mientras Algeciras sigue escalando posiciones.

En División de Honor Plata, Urci Almería logró una victoria crucial en casa (27-23) ante Madrid Base Villaverde, en un encuentro marcado por la intensidad y el intercambio constante de goles. Desde los primeros segundos, las almerienses impusieron un ritmo ofensivo alto con el temprano tanto de Montellano, mientras que Sara Hernández se erigió en la gran figura del partido, anotando en momentos clave para mantener la ventaja local.

Aunque Ainara brilló por el lado madrileño con 9 tantos, el conjunto almeriense ajustó bien su defensa en la segunda mitad y cerró el encuentro con autoridad. Esta victoria supone un respiro importante para el Urci, que consigue distanciarse de la zona baja.

También en la División de Honor Plata Femenina, el Agrinova Costa de Almería Roquetas firmó una meritoria remontada para imponerse por 28-25 al Miramar Colegio San Francisco de Asís Mijas en el Infanta Cristina. Las visitantes dominaron la primera parte (9-13) gracias a la eficacia de sus extremos, pero las roqueteras reaccionaron tras el descanso. Araceli Valverde abrió el camino de la remontada, bien secundada por Elena Vela, que se mostró determinante en ataque, y por Sabado Mendy, que no falló desde los siete metros.

La presión defensiva y la intensidad colectiva permitieron a Agrinova darle la vuelta al marcador y sumar una victoria clave para salir de la zona comprometida.