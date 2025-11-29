Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cantera Sur quiere guardar el liderato. Cantera Sur
Balonmano

Los equipos almerienses encaran un fin de semana decisivo en Ligas nacionales

Cantera Sur busca afianzar su liderato en Córdoba, Urci Almería quiere ampliar su ventaja en la zona alta y Agrinova Roquetas afronta un duro examen ante un aspirante al ascenso

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:45

La jornada balonmanística plantea un fin de semana decisivo para los equipos almerienses, que buscan consolidar sus posiciones en las competiciones de carácter nacional. Cantera ... Sur El Ejido mantiene el liderato del Grupo F de la Primera División Masculina y visita a Silbón La Salle Córdoba a las 18:00, un rival situado en la decimotercera plaza con sólo dos victorias y un empate, lejos de los 14 puntos que separan a los cordobeses de los ejidenses. El equipo almeriense llega con confianza a esta cita, tras su victoria ante Helvetia Montequinto por 31-26, apoyado en el poder ofensivo de José Antonio Bravo, Martín Pacheco y Antonio Romera y en las intervenciones claves de Álvaro De Amo y Miguel Bravo. La defensa ha sido un punto fuerte que puede marcar diferencias frente a un rival vulnerable y la expectativa es que Cantera Sur mantenga su solidez para afianzar el liderato en lo más alto de la clasificación.

