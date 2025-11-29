Los equipos almerienses encaran un fin de semana decisivo en Ligas nacionales

La jornada balonmanística plantea un fin de semana decisivo para los equipos almerienses, que buscan consolidar sus posiciones en las competiciones de carácter nacional. Cantera ... Sur El Ejido mantiene el liderato del Grupo F de la Primera División Masculina y visita a Silbón La Salle Córdoba a las 18:00, un rival situado en la decimotercera plaza con sólo dos victorias y un empate, lejos de los 14 puntos que separan a los cordobeses de los ejidenses. El equipo almeriense llega con confianza a esta cita, tras su victoria ante Helvetia Montequinto por 31-26, apoyado en el poder ofensivo de José Antonio Bravo, Martín Pacheco y Antonio Romera y en las intervenciones claves de Álvaro De Amo y Miguel Bravo. La defensa ha sido un punto fuerte que puede marcar diferencias frente a un rival vulnerable y la expectativa es que Cantera Sur mantenga su solidez para afianzar el liderato en lo más alto de la clasificación.

En la División de Honor Plata Femenina, el derbi provincial entre CD Urci Almería y Agrinova Almería Activa Roquetas dejó sensaciones opuestas y ahora la atención se centra en los próximos compromisos. Urci Almería visita mañana a Deza CBM, desde las 12:30, un equipo que ocupa el antepenúltimo puesto en la clasificación y a sólo cuatro puntos de Urci, en un encuentro donde la escuadra almeriense tiene la oportunidad de ampliar su ventaja en la zona alta de la tabla clasificatoria. La clave estará en mantener la fluidez ofensiva y la consistencia defensiva que les permitió superar a Agrinova Almería Activa Roquetas la pasada jornada, especialmente en los momentos de presión.

Agrinova Almería Activa Roquetas, por su parte, recibe hoy a Helvetia Montequinto a las 19:00 en cancha roquetera, un equipo tercero con siete victorias y una sola derrota, en un partido que representa un reto mayúsculo para revertir su situación comprometida en la clasificación del campeonato. Después de perder el derbi provincial pese al esfuerzo de Laura Vicente y la reacción final, el conjunto roquetero necesita ajustar la defensa y mejorar la eficacia ofensiva para aspirar a sumar puntos ante un rival sólido y que encima está en forma, como demuestran los números con los que llega.

De este modo, el fin de semana coloca a los equipos almerienses en escenarios dispares. Cantera Sur y Urci Almería tienen la oportunidad de consolidar posiciones de privilegio gracias a su solidez competitiva, mientras que Agrinova Almería Activa Roquetas afronta un desafío clave para intentar salir de la zona baja de la clasificación y sumar confianza en la segunda mitad de la temporada. La intensidad, la gestión de los momentos críticos y la capacidad de mantener la concentración serán determinantes para los resultados de estos compromisos.