Enix ruge: emoción al límite y victoria por ocho décimas

El Andaluz de Rallycronos regresó tras el parón veraniego con una de sus pruebas más esperadas y carismáticas, el Rallycrono Indamóvil Ciudad de Enix, que celebró su undécima edición con la fuerza y la pasión de siempre. Organizado por la Comunidad Hereje Competición, el evento reunió a pilotos, copilotos y aficionados en un tramo ya mítico, los diez kilómetros entre Enix y Alhama en el Marchal de Antón López, que se convirtió en un hervidero de emoción, con las cunetas abarrotadas de público y un ambiente festivo que recordaba a las grandes citas del automovilismo andaluz. El rugido de los motores, el olor a gasolina y la expectación por ver de nuevo en acción a los grandes nombres de la disciplina crearon una atmósfera que difícilmente olvidarán quienes se acercaron a disfrutar de la prueba.

La pelea por la victoria ofreció un guion digno de una película, con un duelo vibrante entre Rafael Martínez y Sergio Rodríguez, dos referentes de estilos distintos pero con ambiciones comunes. Martínez Saco, acompañado por Manuel Ángel Calderón en su Peugeot 308 Racing Cup bajo los colores del Automóvil Club de Córdoba, desplegó toda su experiencia y temple. Enfrente, los hermanos Rodríguez Martín, Sergio y Francisco, con su BMW M3 E36 de la Escudería Colmenar Racing, pusieron el corazón y el espectáculo en cada pasada. La igualdad fue absoluta, hasta el punto de que el triunfo se decidió por ocho décimas, con un 24:13.7 para el cordobés frente a un 24:14.5 de los malagueños. Una diferencia mínima que subrayó la intensidad del pulso y dejó a los aficionados con la sensación de haber presenciado uno de los mejores finales de la temporada.

El podio lo completaron los nijareños Javier García y Marta García, representantes de la AC Comarca de Níjar, que con su Renault Clio Rally4 firmaron un sólido 24:23.6. Su actuación, además de situarlos entre los destacados, confirmó el buen momento del automovilismo almeriense. Apenas dos segundos por detrás cruzaron la meta Antonio Molina y Alejandro Leseduarte, con un Peugeot 208 VTI R2 que respondió a la perfección en el exigente trazado. El top cinco lo cerraron José Miguel López y Miguel Montoya, también con Clio Rally4, que mantuvieron un ritmo alto en todo momento.

Emoción

Pero si en la pelea por la victoria la emoción fue máxima, en el apartado de espectáculo absoluto el nombre propio volvió a ser el de José María Zapata. El piloto almeriense, con Antonio Pérez a la derecha y al volante de su Porsche 997 GT3 Cup Rallye 2008, voló literalmente por las carreteras de Enix. Su registro de 23:54.3, a una media superior a los 100 km/h, le convirtió en el más rápido de la jornada y en el gran dominador de la clasificación provincial. Una actuación que le valió el Trofeo Diputación como mejor piloto local y que ratificó el poderío de su Porsche, todavía inalcanzable cuando se trata de velocidad pura.

El Trofeo Provincial Diputación de Almería, uno de los grandes atractivos de la cita, tuvo también un desarrollo espectacular. Zapata encabezó el podio con su tiempo imbatible, seguido por Javier García, que completó una actuación brillante con 24:23.6, y por Mikel Moreno, que con su Mitsubishi Lancer Evo IX de la Escudería Valle del Andarax se quedó a una décima del segundo, confirmando la igualdad reinante. En el apartado de copilotos, Marta García subió a lo más alto tras una actuación impecable junto a su compañero Javier García, mientras que Francisco Javier Morales y Alejandro Leseduarte completaron el podio.

La cita dejó también vencedores por clases, reflejo de la variedad de monturas y estilos que conviven en este campeonato. En la Clase 2, Cristian Brocal y Juan Miguel Berenguel se llevaron el triunfo con su Peugeot 206, imponiéndose a los equipos de David Rico y Ángel Gabriel Sánchez. En la Clase 3, Antonio Sebastián Pérez y Francisco Álamo dominaron con un Renault Clio Cup III, seguidos de Antonio y Verónica Fernández y de Javier Vázquez y José Manuel Sánchez. La Clase 4 tuvo como grandes protagonistas a Javier y Marta García, seguidos por Antonio Molina y José Miguel López. En la Clase 5, el pulso volvió a estar entre Martínez Saco y Rodríguez Martín, resuelto de nuevo por las citadas ocho décimas. En la Clase 7, Julián Cuenca y su hijo se impusieron con un Peugeot 106 Rallye, mientras que en la espectacular Clase 8, reservada a los GT y R5, Zapata reafirmó su hegemonía con el Porsche, por delante de Mikel Moreno y Juan Pérez.

Motivos

El XI Rallycrono Indamóvil Ciudad de Enix volvió a dejar claro por qué es una de las pruebas más queridas del calendario andaluz. El calor del público, la emoción de cada tramo, la presencia de pilotos de primer nivel y la lucha cerrada en todas las categorías confirmaron que esta cita es mucho más que una carrera: es un homenaje al automovilismo de base, a la pasión de los pueblos por el motor y a la capacidad de un territorio para convertir sus carreteras en escenario de grandes gestas. Con esta victoria, Martínez Saco afianza su liderato en el campeonato, mientras que José María Zapata confirma que, en la velocidad pura, sigue siendo el gran dominador de los tramos almerienses. Enix rugió una vez más, y lo hizo con la intensidad de una fiesta que se consolida año tras año como imprescindible para entender el pulso del automovilismo andaluz.