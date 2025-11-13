Emoción y espectáculo en la 8ª Subida a Berja, duodécima cita del Campeonato Andaluz de Montaña

La VIII Subida Ciudad de Berja ha reafirmado su posición como una de las pruebas más destacadas del automovilismo almeriense, acogiendo con éxito la duodécima ... cita del Campeonato de Andalucía de Montaña 2025 (CAM). Organizada por la CD Escudería Nejite Racing, la prueba de la Alpujarra almeriense congregó el pasado fin de semana a un impresionante elenco de casi 70 participantes y millas de aficionados que llenaron los márgenes de la A-1175 para presenciar un espectáculo de velocidad pura.

El 'Scratch' Absoluto: el monoplaza de Alberto Seguí vuela

El honor de firmar el tiempo más rápido recayó, como suele ser habitual, en los veloces monoplazas. El mallorquín Alberto Seguí García de Oteiza, al volante de su ágil Nova NP03, demostró una regularidad letal y se llevó la victoria de la general y en la categoría de monoplazas con un crono acumulado de 05:34.186 si bien no bloquea puntos para el andaluz.

El podio de las fórmulas se integra con una intensa lucha por las posiciones de honor. Esteban Perea Oriola (Silver Car S3) se hizo con una meritoria segunda plaza (05:40.610), seguido muy de cerca por el local Francisco José Molina Segura (Brc 05 Evo) (05:43.435).

Janssens, imparable en Turismos con su GT3

En la siempre concurrida categoría de Turismos , el dominio de los grandes GT se hizo patentado. El multicampeón granadino Humberto Janssens Vrebos (Porsche 911 GT3 2015) impuso su ley, marcando un registro formidable de 05:25.692, asegurando otra nueva victoria en el CAM con una notable ventaja. Janssens demostró una vez más por qué es el referente en la montaña andaluza.

La batalla por el resto de puestos de honor en Turismos fue igualmente intensa. El piloto almeriense Manuel Maldonado Joya (Porsche 997 GT3 CUP Rallye) se colocó en la segunda posición (05:47.340), mientras que el espectacular Juan Pérez Sánchez (Peugeot 208 T16 R5) subió al tercer cajón (05:51.644).

Ramírez vence entre los car-cross

Los espectaculares Car Cross mantuvieron a la afición al borde de sus asientos. El almeriense de la Escudería del Mármol Juan Manuel Ramírez Martínez (MV MV I) se alzó con la victoria con un registro de 05:34.564 , demostrando una progresión ascendente por delante de Manuel Ruiz y Antonio Salguero. Su triunfo fue doble, ya que también se coronó en la Copa Diputación de Almería y se llevó el Trofeo Junior , confirmándose como una de las promesas del motor andaluz.

Los demás galardones quedaron de la siguiente manera: Trofeo de Fémina para la cordobesa Alba María Camacho Beret (MV Pro XC), con 05:48.296; Trofeo Master 50 para Humberto Janssens Vrebos, que sumó otro éxito a su victoria en Turismos mientras que en Regularidad el triunfo fue para Juan José Vargas Torres (Citroën AX GTI), el más preciso con la menor penalización.

Con la VIII Subida Ciudad de Berja completada, el Campeonato de Andalucía de Montaña 2025 enfila ya su recta final. La duodécima prueba deja un balance de alta competitividad, un gran número de inscritos y una organización impecable por parte de la CD Escudería Nejite Racing, confirmando que la Subida de Berja es una cita ineludible en el calendario andaluz.

La próxima cita del Campeonato de Andalucía de Montaña será la Subida a Santa María de Trassierra los próximos 29 y 30 de noviembre, en la que será la penúltima cita de la temporada en la que pueden quedar decididos los títulos de la temporada.