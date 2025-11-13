Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Emoción y espectáculo en la 8ª Subida a Berja, duodécima cita del Campeonato Andaluz de Montaña

Bernardo Abril

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:28

La VIII Subida Ciudad de Berja ha reafirmado su posición como una de las pruebas más destacadas del automovilismo almeriense, acogiendo con éxito la duodécima ... cita del Campeonato de Andalucía de Montaña 2025 (CAM). Organizada por la CD Escudería Nejite Racing, la prueba de la Alpujarra almeriense congregó el pasado fin de semana a un impresionante elenco de casi 70 participantes y millas de aficionados que llenaron los márgenes de la A-1175 para presenciar un espectáculo de velocidad pura.

