El ejidense Víctor Fernández acaba cuarto en el Mundial de 2025

El windsurfista almeriense Víctor Fernández (Duotone / ION / Ayto. El Ejido) cerró la temporada 2025 del circuito unificado IWT–PWA en cuarta posición de la clasificación general, después de participar en una competición de máxima igualdad y condiciones extremas que confirma una vez más su regularidad en la élite mundial. El almeriense se ha mantenido en la lucha durante todo el año, logrando buenos resultados, como un subcampeonato en el Tenerife Grand Slam y un cuarto puesto en el Sylt Grand Slam (Alemania).

En la última cita final del año, durante el Aloha Classic de Ho'okipa celebrado en la isla de Maui (Hawaii), Fernández (E-42) se quedó a una ola de acceder a la ronda de semifinales, resultado que le habría dado el tercer peldaño del cajón en la general del Campeonato. Aun así, el balance de la temporada es francamente positivo y con sus ya 41 años sigue compitiendo a máximo nivel en un mundial donde las nuevas generaciones conviven con las leyendas en la lucha por cada campeonato.

La exigencia

La unificación de los circuitos IWT y PWA ha elevado el nivel competitivo, con más exigencia en cada ola, maniobras más radicales y finales más apretadas en todas las pruebas del circuito –Chile, Gran Canaria, Tenerife, Sylt y Maui–. En este contexto, la cuarta plaza de Fernández acredita su regularidad, capacidad de ser regular durante todo el año y en todas las condiciones que presenta el circuito de windsurf.

Víctor Fernández dijo estar «muy contento porque he finalizado en cuarto lugar en la general; conseguí un segundo puesto en Tenerife y un cuarto en Alemania como resultados más destacados del año y, aquí en Maui, por muy poco no me clasifiqué para la semifinal, lo que me hubiera dado el tercer puesto de la general. Pero estoy todavía más contento porque mi amigo Marc Paré ha conseguido el mundial; así que el título se queda en España, se lo merece y es muy especial para él, pues al final siempre entrenamos juntos y sé que puede lograr marcar una época».

Pretemporada

Tras el intenso cierre del mundial 2025, Víctor Fernández tendrá unos días de descanso antes de iniciar la preparación para el Mundial 2026. El almeriense regresará a su casa en Almerimar (Almería) para aprovechar las excelentes condiciones de viento que ofrece la zona durante el invierno y posteriormente se desplazará a Cabo Verde, donde entrenará en condiciones de olas muy similares a las de la primera prueba del campeonato, que se celebrará ya en 2026 en marzo en Chile.

Esta combinación de escenarios –viento fuerte y olas potentes– constituye una parte esencial de su preparación, y, además, continuará un año más siendo favorito para la próxima temporada.