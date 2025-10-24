No hay dos sin tres

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 24 de octubre 2025, 23:16 Comenta Compartir

El Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido volverá a latir esta tarde con fuerza. A las 18:30 horas, los celestes se presentan por segunda semana consecutiva con su afición para buscar una nueva alegría ante el Vulcanizados Ruiz Tafa, en un duelo que puede confirmar el gran momento del equipo y consolidar su posición entre los mejores de la categoría. La cita se presenta como una nueva oportunidad para refrendar sensaciones y prolongar una dinámica que invita al optimismo en vestuario y grada.

El conjunto ejidense llega a la jornada con la moral por las nubes. Dos victorias consecutivas, la última de ellas en casa ante el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda (3-2), han reforzado la confianza de un grupo que no deja de crecer jornada a jornada. Aquella victoria, trabajada, sufrida y celebrada con el alma, sirvió para devolver al equipo a la segunda plaza, sólo superado por el golaveraje general. Más allá del resultado, el partido dejó una sensación de madurez competitiva, con un equipo capaz de resistir, reaccionar y mantener la calma en los momentos más exigentes.

El esfuerzo, el compromiso y la unión del vestuario se han convertido en las señas de identidad de un bloque que compite con el corazón y que transmite ilusión en cada encuentro. En el último partido volvió a hacer disfrutar a su gente. Ahora, el objetivo es mantener esa línea y seguir sumando en casa, donde el equipo se ha hecho fuerte y ha conquistado cuatro de sus diez puntos, apoyado por un público que hasta el último minuto.

El rival, el Vulcanizados Ruiz Tafa, llega noveno con cinco puntos y dispuesto a dar guerra. Su irregular arranque no refleja del todo el potencial de una plantilla competitiva, con jugadores experimentados y resultados muy ajustados ante todos sus oponentes. Se trata de un equipo incómodo, con capacidad para adaptarse a distintos escenarios de partido, por lo que los celestes deberán mantener la concentración desde el primer minuto para imponer su ritmo.

El encuentro se presenta como una nueva oportunidad para seguir soñando, para que el equipo y la grada vuelvan a empujar juntos, como en las mejores tardes. La afición ejidense, que está respondiendo con entusiasmo al gran inicio de temporada, se prepara para una tarde de emoción, intensidad y fútbol sala del bueno, con el deseo compartido de prolongar una racha que ha devuelto la sonrisa a todo el club.

Los celestes quieren su cuarta victoria en cinco partidos, la tercera consecutiva, y lo harán fieles a su estilo, lucha, entrega y pasión por unos colores que hoy vuelven a defender ante su gente. El mensaje es mantener los pies en el suelo, seguir trabajando y continuar construyendo desde la humildad un proyecto que crece a cada paso. En El Ejido, la ilusión se ha instalado de nuevo, y esta tarde, el equipo quiere demostrar que, efectivamente, no hay dos sin tres.

Temas

El Ejido