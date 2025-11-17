Día de contrastes en jornada decisiva

La jornada del fin de semana para el balonmano almeriense dejó tres duelos de distinto perfil, pero unidos por la urgencia clasificatoria. En Primera División ... Nacional masculina, el Cantera Sur confirmó su condición de líder del grupo con un triunfo construido desde la solidez en Sevilla (26-30), después de un partido que se desarrolló con tramos cambiantes en los que el cuadro ejidense pasó de dominar con claridad a verse presionado por la reacción impuesta por el equipo hispalense. La fiabilidad ofensiva de jugadores como Bravo y Torre Vivancos y la madurez del equipo dirigido por Carlos Peral en los minutos finales del duelo marcaron la diferencia ante un Cajasol que compitió, remontó y llegó a ponerse por delante, pero no sostuvo el ritmo cuando el choque entró en su tramo decisivo, donde apareció la calidad el líder del campeonato.

En la División de Honor Plata femenina, el Urci Almería no pudo salir reforzado de su visita al Melilla Ciudad del Deporte en un encuentro que se le escapó pronto y nunca logró reconducir. El conjunto melillense impuso desde el inicio un ataque fluido y preciso, abrió ventaja antes del descanso (15-11) y administró la renta con solvencia en la segunda mitad hasta cerrar el partido con un amplio marcador (31-24). Las almerienses lo intentaron con ajustes, cambios y arreones, pero careciendo de la continuidad necesaria para comprometer la estabilidad que caracterizaba al equipo melillense.

El cierre de la jornada lo firmó el Almería Activa Roquetas, que logró una victoria vital en casa ante el BM Torrejón (29-25) en un duelo directo por evitar el fondo de la clasificación. Después de una primera parte irregular, condicionada por exclusiones y un marcador adverso al descanso, el equipo reaccionó con determinación. Elena Vela y Araceli Valverde marcaron el camino en ataque, la defensa ajustó líneas y el conjunto roquetero firmó una segunda mitad convincente que le permite tomar oxígeno y reafirmarse en la pelea por salir de la zona comprometida.

Tres partidos, tres lecturas distintas y un mismo punto de fondo. Los equipos almerienses siguen obligados a exprimir cada jornada para sostener sus aspiraciones en un tramo de temporada donde cada detalle empieza a pesar.