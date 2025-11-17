Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cantera Sur sigue firme en la cabeza, tras ganar en Sevilla. @Pedro.fototop
Balonmano

Día de contrastes en jornada decisiva

Cantera Sur resiste en Sevilla para seguir líder, Urci cae en Melilla y Almería Activa Roquetas respira con una victoria necesaria en casa

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

La jornada del fin de semana para el balonmano almeriense dejó tres duelos de distinto perfil, pero unidos por la urgencia clasificatoria. En Primera División ... Nacional masculina, el Cantera Sur confirmó su condición de líder del grupo con un triunfo construido desde la solidez en Sevilla (26-30), después de un partido que se desarrolló con tramos cambiantes en los que el cuadro ejidense pasó de dominar con claridad a verse presionado por la reacción impuesta por el equipo hispalense. La fiabilidad ofensiva de jugadores como Bravo y Torre Vivancos y la madurez del equipo dirigido por Carlos Peral en los minutos finales del duelo marcaron la diferencia ante un Cajasol que compitió, remontó y llegó a ponerse por delante, pero no sostuvo el ritmo cuando el choque entró en su tramo decisivo, donde apareció la calidad el líder del campeonato.

