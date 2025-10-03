Para el despegar de Unicaja, un acelerón de cero a cien

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 23:01 Comenta Compartir

Un lujo comenzar así, y un reto también, pero este proyecto está hecho justo para eso. Tras la Copa de Andalucía, frente a un equipo de Superliga-2, y el stage de Lisboa, con encuentros más pensados para avanzar en la preparación que en el resultado, Unicaja Costa de Almería se mete de lleno en la que va a ser la realidad de la Superliga 2025/2026. Su primer partido le llevará a medirse con el principal favorito al título y vigente campeón, CV Guaguas. De prácticamente cero a cien es el acelerón al que le invita el nuevo Torneo de Presentación de la temporada que ha impulsado la RFEVB y que organiza Grupo Herce en Soria.

La nueva pista roja del mítico recinto soriano dará la bienvenida al voleibol del máximo nivel durante todo el fin de semana. Semifinales hoy y tercer y cuarto puesto y final mañana;se avecinan cuatro partidazos en los que está asegurado disfrutar de un gran espectáculo. El primer día se comenzará con un apasionante Grupo Herce Soria-CV Melilla (17:00 h.) al que seguirá, a partir de las 19:30 un gran Guaguas-Unicaja Costa de Almería. Los perdedores jugarán el domingo a las 10:30 para determinar el tercer peldaño del cajón, mientras que los ganadores se verán en la final de las 13.00 h.

Los últimos campeones

Esta cita inédita en el calendario nacional reúne a los cuatro clubes que han alzado con los títulos desde el parón obligado por COVID, allá en 2020. En cuanto a Ligas, cuatro han sido para los amarillos y una para los blanquiverdes y, en copas, dos han levantado los canarios y una cada uno sorianos y melillenses. Además, los subcampeonatos también se los reparten en ambas competiciones y al sumar la Supercopa pasa prácticamente lo mismo. En este último lustro sólo se cuela en 2020 una Copa y una Supercopa para Teruel y en 2021 un segundo puesto e Supercopa para Palma. La final de Liga de los últimos tres años ha sido entre Guaguas y Grupo Herce Soria, con vitola de favoritos en semis del Torneo de Presentación.

Poco importa ese papel de sus rivales a Unicaja Costa de Almería y Melilla, que van a la cita buscando revalidar el pleno de finales entre ambos, tres consecutivas copando las tres competiciones, del año 2022. Respecto a los ahorradores, su proyecto no guarda secretos, con un peso muy español en su plantilla y sólo dos extranjeros, uno de ellos, además, que conoce la Superliga. Se trata de Mikko Räsänen, finlandés ex de Melilla, siendo Bernardo Westermann, colocador brasileño, el debutante en la competición española. Eso sí, también a él lo conocen en España, al menos los adversarios que se dan cita este fin de semana en Soria, por haber jugado en contra cuando militaba en SL Benfica.

Juventud

Mucho valor joven en las filas ahorradoras, talento nacional más que contrastado, hay una doble circunstancia llamativa de cara al torneo. La primera toca lo emotivo y es la vuelta a la que ha sido su casa durante seis temporadas de Pepe Villalba. El murciano, muy querido en Soria por méritos propios, vivirá el reencuentro con especial ilusión y con la motivación de disfrutar de una final entre ambos clubes, con permiso de Guaguas y de Melilla. La otra es la duda de Fran Iribarne, que quedó tocado de los abductores tras el primer partido en Lisboa y que cumple con rigurosidad su proceso de recuperación, tal y como dirige con gran criterio el staff médico ahorrador.

En todo caso, y según el perfil de receptor que elija Pablo Ruiz, dispone de dos jugadores con un alto rendimiento, como son el bronce mundial juvenil Mario García y el ya referido Räsänen, más la perla cantera, 'Dato'. Y es que el almeriense se ha 'armado' para esta temporada con una plantilla de 14 jugadores con nivel suficiente para competir entre sí por el puesto. Hay ganas de jugar, hay motivación por los rivales y por el contexto y hay suficientes razones para creer en un Unicaja a la altura de discutir el resultado frente al plantel más potente, completado con el mito, con Juantorena, y en el que hay cuatro ex como Jean Pascal, Ío de Amo, Almansa y Colito.

La mejor plantilla

Además de estas cinco estrellas, receptor, central, colocador, receptor y opuesto, Guaguas presenta la mejor plantilla de la Superliga. La ha montado con el colocador búlgaro Dobromir Dimitrov; con los receptores Nico Bruno, argentino, y Tomas Rousseaux, belga, ambos de la temporada pasada;con los centrales Hélder Spencer, caboverdiano, el país de origen de Colito, Martín Ramos, argentino, y Elio Montesdeoca, español, estos dos últimos también del anterior Guaguas; con los líberos nacionales Unai Larrañaga y Ezequiel Figueroa, que se mantienen igualmente del proyecto anterior; y con el temido opuesto Walla Souza, brasileño y con trayectoria de amarillo. Continúa Sergio Miguel Camarero.

La primera semifinal medirá a Soria y Melilla, con cambios en sus plantillas, si bien de modo especial en Soria comparado con Melilla. Los sorianos han recuperado a su colocador campeón de Copa, el joven Lorente, y también vuelve el opuesto Juan Pablo Moreno, así que son incorporaciones 'a medias', que no necesitan aclimatación. Hay mutación total de receptores, con Hoyos desde Teruel y el finlandés Kalstad o el sueco y Lindberg. En cuanto a los centrales, llega Mimoun, que jugará frente a su Melilla en su primer partido de celeste y el que sigue es Domenech.

También cambia el líbero Masiá, de pasado melillense. En lo que respecta a CV Melilla, sin Portero ni Folguera como sus colocadores, recupera a García Borrás y ficha a Federico Arquez, argentino. Como Soria, le da una vuelta completa a sus receptores, con Malaber, argentino, Nath, brasileño, y Thiim, estadounidense, y lleva al puesto de central a un clásico de la Superliga como es Aurelio Rodríguez. Se ha quedado con la joven estrella Zeus Paris y repiten hombres fuertes como Dani Ruiz, Dani Macarro y Víctor Méndez. Sin la menor duda, se trata de cuatro grandes escuadras que van a contar, para la ocasión, con la herramienta del Challenge en caso de tener dudas sobre la decisión arbitral en jugadas clave de los partidos.