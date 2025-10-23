Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Desert Adventure Costa de Almería recorrerá este sábado el desierto de Tabernas y el interior de la provincia

Diputación de Almería impulsa esta prueba para promover el turismo activo y sostenible en el único desierto de Europa

R. I.

Almería

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:35

Comenta

La provincia de Almería volverá a convertirse el próximo 25 de octubre en el epicentro del turismo activo con la Ruta Desert Adventure Costa de Almería 2025, una proyecto de la Diputación de Almería y V.G. Eventos. Esta prueba recorrerá el desierto de Tabernas y diversos municipios del interior en una experiencia recreativa no competitiva.

El evento, con sede en el Palacio de Exposiciones de Campohermoso, contará con más de 150 vehículos off road y 20 en ruta convencional, que atravesarán los municipios de Níjar, Turillas, Lucainena de las Torres, Uleila del Campo, Sorbas, Los Gallardos, Turre, Vera, Cuevas del Almanzora y Pulpí, poniendo en valor los paisajes, la gastronomía y las tradiciones del interior almeriense.

El vicepresidente y diputado de Deportes, José Antonio García, ha destacado que «este evento deportivo une deporte, naturaleza y sostenibilidad en un mismo escenario. Ademas, pone en valor el destino deportivo turístico de 'Costa de Almería'. Es una manera de mostrar al mundo que la provincia no solo es un destino de sol y playa, sino también un referente en turismo de aventura y en experiencias únicas en contacto con nuestra naturaleza».

Asimismo, García ha subrayado la importancia del evento en la dinamización del territorio: «Eventos como Desert Adventure Costa de Almería ayudan a descubrir rincones maravillosos del interior, a llenar nuestros pueblos de visitantes y a reforzar el vínculo entre la práctica responsable del motor, a la vez que conservamos el entorno».

Además de su vertiente deportiva y turística, la ruta destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la seguridad. Cada participante dispondrá de una baliza GPS con seguimiento en tiempo real y el recorrido estará asistido por Protección Civil de la Diputación, ambulancias 4x4 y un plan de emergencias específico. La organización también ha implementado medidas pioneras para reducir el impacto ambiental, como la digitalización de roadbooks y la siembra simbólica de bombas de semillas autóctonas a lo largo del recorrido.

La Desert Adventure Costa de Almería 2025 se retransmitirá en streaming a través de sus canales oficiales en Facebook e Instagram, así como en la plataforma especializada Terrapirata.com.

