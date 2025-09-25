Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Deporte y solidaridad se unen en la BTT Nocturna 'Memorial Ginés Pérez Mateos' de Albox

El recorrido de la prueba será de 41,5 kilómetros y contará con tramo de competición en la Cuesta de la Virgen de Albox

Bernardo Abril

Almería

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:36

El municipio de Albox celebra este viernes, 26 de septiembre, la XV edición de la Marcha Ciclista BTT Nocturna 'Memorial Ginés Pérez Mateos'.

Un evento que invita a los participantes a colaborar con una prueba deportiva que aúna solidaridad, deporte y naturaleza. Los ciclistas disfrutarán de un entorno único como es el trazado que discurre hasta el Santuario del Saliente y, al mismo tiempo, colaborarán con la investigación para la lucha contra la Retinosis Pigmentaria.

La Marcha ciclista que se ha convertido en una de las citas más esperadas para los amantes de la bicicleta del norte de la provincia, sirve además para recordar a Ginés Pérez, un vecino que amó este deporte y cuyos amigos, familiares y el propio Ayuntamiento, recuerdan cada año en esta prueba deportiva.

La Marcha Ciclista BTT permitirá recaudar fondos a través de la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria. «Este viernes tenemos una cita con el deporte, la naturaleza y la solidaridad. Esta BTT recorre uno de los trazados más bonitos de nuestro pueblo, y todos colaboraremos con una buena causa. Además, este Memorial está dedicado a Ginés Pérez Mateos, un hombre que era un apasionado de la bicicleta y que todos recordamos como una gran persona» asegura la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.

Con salida desde la Plaza San Francisco a las 20.30 horas. El recorrido de la prueba será de 41,5 kilómetros y contará con tramo de competición en la Cuesta de la Virgen (2,2 km y 210 metros de desnivel).

Los participantes recibirán camisera conmemorativa, trofeos, comida, regalos, paletilla para los ganadores y muchas sorpresas durante toda la velada. Las inscripciones se pueden realizar hasta el mismo día, desde dos horas antes en la Plaza de San Francisco. Para más información pueden ponerse en contacto con el área de deportes del Ayuntamiento de Albox.

