David Villa inaugura el espectáculo de la Níjar Súper Cup 2025

Con la espectacular gala inaugural celebrada en el campo de Santa Olalla (Campohermoso) arrancó en la tarde-noche de este viernes una nueva edición de ... la Níjar Súper Cup, el torneo de fútbol base más importante de la provincia de Almería. Se trata de una competición marcada en rojo en el calendario de grandes eventos deportivos, que reúne a unos 2.000 jóvenes futbolistas, cerca de 40 clubes de España y Portugal, y más de 120 equipos de categorías que van desde la prebenjamín hasta infantil.

En cuanto a la gran gala de inauguración, la grada de Santa Olalla se llenó de aficionados al deporte rey para asistir a la presentación de los equipos participantes. El evento, que ha contado con la participación del exfutbolista internacional David Villa y con la actuación del artista invitado 'Elama', lo abría el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, quien destacaba que «lo que realmente le da sentido a este torneo no son sólo los nombres de los grandes clubes que nos acompañan, sino también los valores que encarna: la deportividad, el respeto, el trabajo en equipo y la inclusión; valores que queremos que inspiren a nuestros jóvenes, y que sean la base de Níjar que estamos construyendo entre todos».

El concejal de Deportes, Jesús Guerrero, también ha intervenido durante la gala para subrayar que la Níjar Súper Cup es un proyecto que nació «con una idea muy clara: dar protagonismo al deporte base, apoyar a nuestros clubes locales, y ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de crecer a través del deporte». «Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que Níjar sea referente en instalaciones, en organización de eventos deportivos de primer nivel, y en oportunidades para nuestros deportistas», ha sentenciado.

En cuanto a los clubes que participan en la edición de este año, algunos de ellos alcanzan el nivel del Atlético de Madrid, Benfica, Mallorca, Athletic de Bilbao, Betis, Sporting de Braga, Valencia o Villarreal. Y por supuesto, hay una importante presencia de equipos almerienses, desde la Unión Deportiva Almería hasta el anfitrión, Comarca de Níjar, pasando por los equipos de Carboneras, Benahadux, Vícar, Viator, Adra, Cuevas, Los Molinos, Poli Ejido, Pavía o Ciudad de Roquetas.