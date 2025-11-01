Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Villa inaugura el espectáculo de la Níjar Súper Cup 2025

Se trata de una competición marcada en rojo en el calendario de grandes eventos deportivos, que reúne a unos 2.000 jóvenes futbolistas y cerca de 40 clubes de España y Portugal

Marcos Tárraga

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:04

Con la espectacular gala inaugural celebrada en el campo de Santa Olalla (Campohermoso) arrancó en la tarde-noche de este viernes una nueva edición de ... la Níjar Súper Cup, el torneo de fútbol base más importante de la provincia de Almería. Se trata de una competición marcada en rojo en el calendario de grandes eventos deportivos, que reúne a unos 2.000 jóvenes futbolistas, cerca de 40 clubes de España y Portugal, y más de 120 equipos de categorías que van desde la prebenjamín hasta infantil.

