Los cruzados se gustan en la reapertura del Juan Rojas

El equipo masculino de Unión Rugby Almería luce un juego dinámico en un partido muy bonito y abierto frente a Tartessos de Huelva, mientras que las chicas sufren el 'dolor de muelas' de Jaén

Bernardo Abril

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

Fin de semana de sabor agridulce para Unión Rugby Almería, que ha contabilizado la victoria de los chicos y la derrota de las chicas de ... sus primeros equipos. En todo caso, a las Tortugas les ha tocado pasar por el 'dolor de muelas' que esta temporada será el jugar frente al potentísimo Jaén Rugby para todos los demás equipos de la liga. El grupo jienense está confeccionado para el ascenso a División de Honor, algo que casi logró la pasada temporada, y por ello toca minimizar daños del 82-0 encajado, tal cual ya tuvo que hacer antes Málaga por el 0-67 que recibió en la primera jornada liguera.

