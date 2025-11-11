Los cruzados se gustan en la reapertura del Juan Rojas

Fin de semana de sabor agridulce para Unión Rugby Almería, que ha contabilizado la victoria de los chicos y la derrota de las chicas de ... sus primeros equipos. En todo caso, a las Tortugas les ha tocado pasar por el 'dolor de muelas' que esta temporada será el jugar frente al potentísimo Jaén Rugby para todos los demás equipos de la liga. El grupo jienense está confeccionado para el ascenso a División de Honor, algo que casi logró la pasada temporada, y por ello toca minimizar daños del 82-0 encajado, tal cual ya tuvo que hacer antes Málaga por el 0-67 que recibió en la primera jornada liguera.

En cuanto a los Cruzados, ofrecieron en su reencuentro con la afición una versión muy atractiva de su juego, dinámico, vertical y de gran poder anotador. La victoria por 55-22 ante CD Rugby Tartessos de Huelva ha supuesto sumar cinco puntos y escalar hasta la tercera posición de la tabla clasificatoria, sacándose con creces la espina de la derrota encajada en su visita a Mairena. El bonus ofensivo se comenzó a cocinar ya en la primera parte, que finalizó con 21-3, resultado corto visto el dominio almeriense y tras haber pasado la mayoría del tiempo en campo rival.

La segunda parte se volvió algo más loca, con seis ensayos almerienses frente a tres onubenses, más el último cuarto del partido prácticamente completo jugando con dos menos por la expulsión definitiva de Martín en el minuto 58 y la temporal de Biya en el 67. De hecho, se jugó casi toda esa parte en inferioridad, y que el propio Martín había visto la amarilla en el 48. En todo caso, la afición unionista se lo pasó en grande con la suma total de doce ensayos que se contabilizó en el partido, nueve propios y tres de los visitantes, un Tartessos que ofreció espectáculo en un partido bonito y abierto.

Desde el saque inicial de Huelva y la primera jugada de URA, tras dos melés llegó la primera opción de puntuar, patada a palos en golpe que se malogró. Fue un aviso de lo que iba a suceder después: una primera parte en la que se jugó todo el tiempo en la parcela de campo del rival. Recuperación, jugada a mano, melé y salida rápida de oval a la izquierda, una fase, otra vez al centro y ensayo Truman, transformado por Juan Graciarena, para el 7-0 en el minuto 5. Tartessos no tuvo su día en touche, y es cierto que los cruzados erraron varios pases que deberían asegurarse.

Con todo, las ganas cruzadas, su presión muy arriba y su guion de partido bien hecho, hicieron disfrutar a la grada. Touche a cinco metros, intento de maul, sin obsesionarse al no salir, y a seguir jugando. Se robó otro un saca lateral del equipo onubense, hubo una fuga por la izquierda y Tulli en el minuto 18 hizo el segundo ensayo, también con el acierto de Graciarena para el 14-0. Ya estaba siendo necesario sumar para que ese tiempo pisando 22 contraria fuese efectivo y no pagarlo después. Sobre todo, porque a la primera ocasión, un golpe centrado, Tartessos vio palos para el 14-3.

URA mantuvo el mismo tono dominante, muy bien en las estáticas, y desde touche del rival en sus propios cinco metros, con robo y melé a las puertas del ensayo, se jugó de nuevo con inteligencia. De hecho, el tri cayó por su propio peso, abriendo el balón a la izquierda y buscando la zona de superioridad, dejando como secundario el empuje del paquete local. Fue de Villegas. Con transformación, supuso el 21-3 con el que se llegó al descanso, a pesar de que se esfumó in extremis un ensayo más bajo palos y de que se contabilizó un puñado de indisciplinas que impidieron un marcador más abultado.

A la vuelta, en la primera jugada, robo del propio saque inicial, velocidad en el pase y en la transición de fase para apertura de Mati a Hacha por la izquierda y ensayo dentro del primer minuto de juego, junto al banderín de la esquina. Era el 26-3. La respuesta no se hizo esperar, y en el minuto 46 llegó el primer try visitante, trabajando mucho por delantera, rozándolo y finalmente recuperando un balón en una patada defensiva que se quedó corta, con desajuste en el placaje por el centro. Con 26-10 cabía la emoción en un partido que se abrió mucho más de lo que le habría gustado a URA.

Con uno menos, por primera amarilla a Martín, Truman resolvió una buena jugada en apoyo, otra más, con origen en la buena ejecución de la touche, y dio tranquilidad con el 31-10. Unión Rugby Almería puso más tierra de por medio, y valga el símil, tras otra touche perfecta en propio campo, lanzada larga por Biya, y fuga por el centro, carrera de 60 metros marca de la casa, de Hacha. Fue el 38-10, con transformación de Miguel Palanca. Tanteo controlado, dos ensayos por encima del bonus ofensivo, todavía iban a quedar muchas más cosas, sobre todo a raíz de la roja a Martín en el minuto 58, que fue acompañada de ensayo de castigo y 38-17.

Volvió a la carga Unión Rugby Almería apoyado en su juego a mano y siempre con los apoyos, vertical, sin dar respiro para la buena colocación de la defensa onubense, y se alistó a los anotadores Miki, bajo palos, cazando el último pase en el aire. Tartessos en ningún momento perdió la cara al partido y con una fuga desde su propio campo y el apoyo de dos jugadores más acompañado la jugada, el último Zarso, elevó el punto 22 a su casillero, a falta de diez minutos para el final. En el último tramo Trulli hizo otro try en su cuenta, y en la última jugada cerró el 55-22 Palanca, try y transformación. Lo más importante fue que estos dos ensayos redundaron en la buena imagen dada.