El Costa fue presentando y todos pusieron en valor la categoría de la prueba. IDEAL
Automovilismo

Por el Costa de Almería, la provincia lleva 50 años oliendo a gasolina

El Costa cumple 50 años, lo disputan 50 equipos y se esperan 50.000 espectadores en un recorrido que tiene para hoy diez tramos cronometrados

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:21

Comenta

El 50º Rallye Costa de Almería celebra este fin de semana sus bodas de oro con una edición histórica que promete espectáculo, emoción y una ... participación de primer nivel. La prueba, organizada por el Automóvil Club de Almería, vuelve a ser puntuable para los Campeonatos de España y Andalucía de Rallyes de Asfalto, así como para el Campeonato Provincial de Automovilismo–Trofeo Diputación de Almería 2025 y reunirá a más de 50 equipos de diferentes comunidades autónomas. Medio siglo después de su nacimiento, el Costa de Almería se mantiene como una referencia indiscutible en el automovilismo nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

