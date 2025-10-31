Por el Costa de Almería, la provincia lleva 50 años oliendo a gasolina

El 50º Rallye Costa de Almería celebra este fin de semana sus bodas de oro con una edición histórica que promete espectáculo, emoción y una ... participación de primer nivel. La prueba, organizada por el Automóvil Club de Almería, vuelve a ser puntuable para los Campeonatos de España y Andalucía de Rallyes de Asfalto, así como para el Campeonato Provincial de Automovilismo–Trofeo Diputación de Almería 2025 y reunirá a más de 50 equipos de diferentes comunidades autónomas. Medio siglo después de su nacimiento, el Costa de Almería se mantiene como una referencia indiscutible en el automovilismo nacional.

La actividad comenzó ayer con las verificaciones técnicas en el Parque de Las Almadrabillas, donde a las 20:00 horas tuvo lugar la esperada ceremonia de salida, un acto que cada año congrega a cientos de aficionados. Tras ello, los vehículos disputaron el primer tramo en Vícar, en horario nocturno, dando inicio a un recorrido que combina exigencia y belleza paisajística. El Recinto Ferial de Roquetas de Mar volverá a ser el centro neurálgico de la asistencia técnica, donde los equipos trabajarán entre cada tramo para mantener el máximo rendimiento de sus vehículos.

Para hoy sábado, está prevista la celebración de la jornada principal, con diez tramos cronometrados distribuidos entre Vícar-Enix, Alhabia-Santa Fe de Mondújar, Enix, Alboloduy y Ricaveral, que se recorrerán dos veces cada uno. Será un día intenso, con más de 150 kilómetros contra el crono, que pondrán a prueba tanto la fiabilidad mecánica como la concentración de los pilotos. La meta final y la entrega de trofeos se desarrollarán de nuevo en el Parque de Las Almadrabillas, a partir de las 21:15 horas, cerrando una edición especial que recorrerá 19 municipios almerienses.

El 50

La organización prevé una asistencia de más de 50.000 personas durante el fin de semana, lo que convierte al Costa de Almería en uno de los eventos deportivos más multitudinarios de la provincia. El presidente del Automóvil Club de Almería, José Manuel López, destacó en la presentación la importancia simbólica de esta edición. «Cumplir cincuenta años no es sólo motivo de orgullo, es también una enorme responsabilidad. Queremos que esta edición sea recordada por su nivel deportivo, su organización y la implicación de toda la provincia. Recuperar la puntuabilidad nacional supone un impulso para todos los que amamos este deporte».

Desde la Real Federación Española de Automovilismo, Juan Esteve subrayó en la presentación la doble dimensión de la prueba. «El Costa de Almería es un rally con una proyección enorme. Por un lado, tiene un impacto económico muy positivo en los municipios por los que pasa; y, por otro, una repercusión mediática que coloca a Almería en el mapa del motor nacional. Pero lo más importante es que el público disfrute con responsabilidad. Sin seguridad no hay espectáculo, y los aficionados son parte fundamental del éxito».

Por su parte, el diputado de Deportes, José Antonio García, remarcó el valor turístico y social del evento. «El Rally Costa de Almería es uno de los más antiguos y con más solera del panorama nacional. Es un orgullo para la provincia acoger una prueba así, que une deporte, naturaleza y promoción turística. Agradecemos la labor de clubes, escuderías, voluntarios y fuerzas de seguridad, sin los cuales este espectáculo no sería posible. Invitamos a todos los almerienses a disfrutar de un fin de semana único».

La concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, también quiso poner en valor la trayectoria de la prueba. «Llegar a las bodas de oro demuestra que el Automóvil Club de Almería ha hecho las cosas bien. Este rally forma parte de nuestra historia deportiva y cultural, y por derecho propio es un símbolo de Almería. Además, el cartel de esta edición, con la presencia de Indalete, rinde homenaje al XX aniversario de los Juegos Mediterráneos, reforzando ese espíritu deportivo que siempre ha caracterizado a nuestra ciudad».

Crecimiento y madurez

Finalmente, el delegado territorial de Deportes, Juan José Alonso, destacó la magnitud del evento. «Este año el número cinco está muy presente: 50 aniversario, más de 50 vehículos y 50.000 espectadores, símbolo de crecimiento y madurez. El rally recorre 19 municipios y supone una oportunidad para que muchos visitantes conozcan la hospitalidad, la gastronomía y la riqueza cultural de Almería».

El 50º Rallye Costa de Almería cuenta con el patrocinio principal de la Diputación Provincial y su marca 'Costa de Almería', además del apoyo del Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía. Con medio siglo de historia a sus espaldas, la prueba vuelve a situar a la provincia en el epicentro del automovilismo español, combinando emoción, paisaje y tradición en un recorrido que promete ser inolvidable.