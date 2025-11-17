Correctivo demoledor para Inagroup El Ejido

Inagroup El Ejido regresó de tierras murcianas con un golpe tan duro como inesperado, una goleada que truncó su intento de reengancharse a la lucha ... por el ascenso y que dejó la sensación de que, por momentos, todo se torció demasiado pronto. El Zambú CFS Pinatar construyó su victoria en un arranque demoledor que quebró cualquier plan celeste. A los diez minutos, ya mandaba por tres goles tras el doblete de Cobarro y el zarpazo de Juanpi, mientras los ejidenses apenas encontraban aire para reaccionar. El tanto de Nico Rosa en un córner, casi al borde del descanso, pareció abrir una rendija, pero la ilusión duró poco.

La cita era importante para los celestes, que una semana antes encajaron su primera derrota del curso y afrontaban la visita a su perseguidor inmediato con la obligación de frenar la mala dinámica. Sólo un punto separaba a ambos e Inagroup El Ejido, instalado en puestos de playoff, necesitaba frenar la hemorragia donde más duele, fuera de casa y ante un rival directo que apretaba desde atrás. En una pista donde cada detalle pesa, los celestes entraron con decisión y hasta acariciaron adelantarse cuando Cristian Rubio probó fortuna antes del primer minuto, pero fue un espejismo.

Partido abierto

El partido se abrió con un gesto de protesta pactado entre ambos equipos por la situación del andorrano Adri Blat, al que la RFEF ha dejado sin licencia por un problema administrativo que los ejidenses consideran incomprensible tras haber jugado con normalidad toda la temporada. Tras el parón, llegaron las primeras ocasiones para ambos y la respuesta de Jesús Gómez sostuvo al equipo hasta que la tormenta murciana estalló. El doblete de Coba en apenas un minuto destrozó cualquier atisbo de control y el tiempo muerto de Guillermo Martínez no evitó que, a la carrera siguiente, Juanpi fusilara el tercero tras robo a Cristian Rubio, con desconcierto visitante.

Zambú CFS Pinatar: Diego, Saura, Josema, Nano y Juanpi. Banquillo: Jony (ps), Sanabria (ps) Espín, Coba, Chus, Saura Jr., Juanfran y Paredes. 5 - 2 Inagroup El Ejido FS: Jesús Gómez, Josete, Cristian Rubio, Isma Vacas y Nico Rosa. Banquillo: Sergio Román (ps), Dela, Rufino, Pope, Adri Mora, Nacho Gil y Beto. Goles: 1-0, m. 6: Coba. 2-0. m. 7:Coba. 3-0, m. 10:Juanpi. 3-1, m. 18:Nico Rosa. 4-1, m. 22:Saura. 5-1, m. 22:Josema. 5-2, m. 24:Isma Vacas.

Árbitros: David Delgado y Guillermo Rodríguez. Amonestaron a los locales Juanfran, Nano, Chus, Juanpi y Espín, expulsando a Josema por doble amarilla; y a los visitantes Josete, Isma Vacas, Adri Mora y Rufino.

La reacción de El Ejido fue más emocional que futbolística, sostenida por el orgullo de un grupo herido. Nacho Gil, Josete, Pope o Beto tuvieron ocasiones para devolver el pulso al encuentro, mientras la madera evitaba que los murcianos ampliaran aún más su renta. El gol de Nico Rosa instaló un punto de esperanza antes del descanso, y Pope estuvo a centímetros de firmar el 3-2, pero el larguero y el Diego mantuvieron la distancia cuando más falta hacía recortarla. El golpe moral parecía mitigado y el segundo tiempo se presentaba como una oportunidad.

Pero nada más arrancar la reanudación llegó la sentencia. Con portero-jugador desde el primer instante, los celestes asumieron riesgos que Zambú castigó. Una pérdida permitió a Saura anotar el cuarto y, acto seguido, Josema culminó una contra, cerrando un partido que ya no tenía retorno. La herida se abrió aún más para un equipo que hace apenas unas semanas lideraba la categoría y que ahora veía cómo se le escapaba también la plaza de playoff.

Aun así, El Ejido se negó a rendirse. Rufino rozó el gol y, ya en el 24, Isma Vacas firmó el cinco a dos con un disparo potente tras asistencia de Cristian Rubio. Los celestes dispusieron de ocasiones para acercarse y, durante unos minutos, disfrutaron incluso de superioridad numérica por la expulsión de Josema. Pero entre Diego, los palos y el desacierto, el marcador permaneció inmóvil, mientras los locales seguían amenazando con el sexto en cada recuperación, como la que permitió a Coba mandar otro balón al poste.

Los últimos minutos fueron una persecución desesperada, un intento a contrarreloj sostenido en disparos de Beto, Josete o Dela que el portero murciano o un desvío salvaron. Con el juego de cinco como único recurso, cada pérdida era un riesgo y cada ataque un ejercicio de fe que nunca encontró premio. Cuando llegó la bocina final, el castigo estaba consumado y El Ejido Futsal marchaba de San Pedro del Pinatar con un correctivo severo.