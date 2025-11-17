Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cristian Rubio se da 'de bruces' con Diego, un muro para los ejidenses. @cfs_Pinatar
Balonmano

Correctivo demoledor para Inagroup El Ejido

Una avalancha inicial del Zambú CFS Pinatar deja a los celestes fuera de puestos de playoff y con la moral tocada

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

Inagroup El Ejido regresó de tierras murcianas con un golpe tan duro como inesperado, una goleada que truncó su intento de reengancharse a la lucha ... por el ascenso y que dejó la sensación de que, por momentos, todo se torció demasiado pronto. El Zambú CFS Pinatar construyó su victoria en un arranque demoledor que quebró cualquier plan celeste. A los diez minutos, ya mandaba por tres goles tras el doblete de Cobarro y el zarpazo de Juanpi, mientras los ejidenses apenas encontraban aire para reaccionar. El tanto de Nico Rosa en un córner, casi al borde del descanso, pareció abrir una rendija, pero la ilusión duró poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  2. 2 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  3. 3 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  4. 4 Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación
  5. 5 «Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»
  6. 6 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  7. 7 Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún
  8. 8 Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense
  9. 9 Gincana y juegos medievales para el IV Encuentro Municipal de AMPAs
  10. 10 El Ejido es referente provincial en regulación de patinetes eléctricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Correctivo demoledor para Inagroup El Ejido

Correctivo demoledor para Inagroup El Ejido