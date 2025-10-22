Contundente inicio de las Tortugas de Unión Rugby Almería

R. I. Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:56 Comenta Compartir

Un lugar histórico para el rugby andaluz como el de las instalaciones deportivas de la Universidad de Granada presenció un estreno de 'curso' con la primera gran nota para las Tortugas de URA. A Fuentenueva se desplazaron 15 jugadoras justas, sin la posibilidad de cambio en todo el partido, pero se hizo una buena gestión del tono físico y se mantuvo el control del marcador en todo momento, con un 0-15 al descanso y con el 5-32 final. Seis ensayos a favor, uno sólo en contra y primeros cinco puntos, con bonus ofensivo para un equipo que frente a CDU Granada se gustó y creció en confianza de cara a esta temporada en la 1ª Territorial.

Era algo muy importante a conseguir, pues el grupo se ha formado gracias a un paso al frente de las antiguas jugadoras, la vuelta al verde de varias veteranas y, algo clave, la incorporación de nuevas jugadoras, algunas de las cuales tuvieron en este de Granada su primer partido de rugby. Tras trabajar duro en los largos entrenamientos y las sesiones de pretemporada, tanto en campo con Ricardo Aguado y Fran Caparrós, sus técnicos, como en el gimnasio con Lorenzo Guidi, su preparador físico, URA se presentó en Granada con nervios, pero con mucha garra también. «Ha sido un inicio difícil, pero ya es realidad la cuarta temporada en rugby XV».

Se refería Aguado a la mezcla de elementos que se ha realizado para poder sacar equipo «a la espera de que poco a poco se vayan incorporando los jóvenes valores de la cantera». Así, en Fuentenueva «hubo premio al compromiso de las veteranas y de las nuevas jugadoras, algunas con experiencia y otras recién llegadas al oval». Así, «ante complicaciones de última hora, la convocatoria sólo pudo contar con 15 tortugas, pero todas dispuestas a defender su escudo», con mención especial a «las incorporaciones que nunca habían jugado a este deporte y que supieron plantar cara a cada una de las jugadoras opuestas con buenos placajes y carreras verticales en ataque».

Juego lento

La primera parte estuvo marcada por un juego lento, pero dominador, mucha delantera y melés fuertes que permitieron salidas de '8' y sucesivos 'pick and go'. Pese a ello, a la lentitud de los balones, las jugadoras de URA fueron ganando terreno y se vieron muy consolidadas en su esfuerzo con tres magníficos ensayos, con los que se fueron con 0-15 al descanso. El primero llegó tras una melé en 22 en el lado derecho. Helen Falcon arrancó junto a las tres cuartos, consiguiendo hacerse paso entre rivales para conseguir depositar el oval en marca. Minutos más tarde, las delanteras pisaron cinco metros, tuvieron paciencia, acumularon fases y Carmen Garrido entró otra vez en zona de marca para el segundo try.

Pero habría más todavía antes del paso por vestuarios, puesto que también se supo jugar más rápido y, tras otra melé en 22 con apertura rauda a la línea, llegó el tercer ensayo. Laura Milla culminó un ataque vertical, fijando a sus defensoras y subió un 0-15 muy tranquilizador, en el camino de victoria 'completa' con bonus ofensivo. Estaba claro que quedaba mucho partido todavía y que había que gestionar las fuerzas. De hecho, sin cambios, las tortugas se encontraron incómodas. Cierta inestabilidad en el equipo provocó el try en contra, aunque lejos de pesar, más bien provocó lo contrario y dio alas para no decaer en el esfuerzo. De este modo, tras la misma patada a palos de la 'no trasformación' de UGR, URA fue incluso más fuerte y con ganas de dominar.

Se dio inicio entonces a una fase rápida, aunque un poco descontrolada, que permitió a las chicas aprovecharse de ciertos errores de las contrarias y entrar hasta la cocina con las melés. Fue el camino para los ensayos de la zaguero Ana Vargas, sumando el complemento de la pateadora Daniela Saavedra, y de Laura Milla, primera centro. Ya a escasos momentos del final, con el bonus ofensivo asegurado, Andrea López pateó a touche un golpe de castigo, las delanteras consolidaron un maul que entró hasta los cinco metros, el balón se abrió rápido al ala y Ana Vargas hizo el sexto ensayo para el 5-32 definitivo. El debut en casa deberá esperar, porque en la segunda jornada tocará visitar a Jaén, primer líder tras hacerse diez ensayos a Málaga a domicilio.