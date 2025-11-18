El Club de Mar Almería cierra la Copa de Andalucía óptimist con brillantes triunfos locales

La bahía de Almería vivió un fin de semana cargado de emoción y competición en la Copa de Andalucía de la clase optimist, la última ... prueba puntuable para el ranking autonómico de la citgada categoría. La misma, organizada por el Club de Mar Almería y la Federación Andaluza de Vela, con la delegación de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte, reunió a jóvenes promesas del litoral andaluz en un intenso pulso de habilidad, estrategia y pasión por la vela.

Los vientos del 250º al 240º, con intensidades que oscilaron entre 10 y 17 nudos, ofrecieron condiciones exigentes, pero propicias para que la flota completara tres nuevas pruebas en la categoría sub-16 y dos en sub-13, cerrando así la clasificación autonómica y determinando al equipo andaluz que representará a la región en la próxima Copa y el Campeonato de España 2026.

En sub-16, la competición se mantuvo vibrante hasta la última prueba. Elena Delgado, del CN Sevilla, se proclamó campeona absoluta y femenina gracias a su regularidad y a una excelente segunda jornada, mientras que el título masculino recayó en Carlos Barrera, también del CN Sevilla, que finalizó segundo absoluto empatado a puntos con Delgado. No obstante, el protagonismo almeriense no se hizo esperar con Mariano Sarmiento, del Club de Mar Almería, que lideraba la clasificación hasta la última jornada, pero un resultado adverso le obligó a tirar de descarte, cediendo el podio absoluto y finalizando tercero. Aun así, su rendimiento consolidó el prestigio del CM Almería en la categoría y dejó patente el nivel competitivo de los regatistas locales. Otro almeriense destacado fue Oliver Rodríguez (RCN Roquetas de Mar), vencedor de la última prueba masculina.

En sub-13, el protagonismo local fue aún más contundente. Hugo Sarmiento, del CM Almería, firmó una actuación brillante, sumando dos nuevos triunfos en la segunda jornada que se sumaron a los éxitos previos, proclamándose campeón con una ventaja clara sobre sus rivales. Entre los sub-13 femeninos, Petra Murube (CN Sevilla) logró imponerse con una remontada espectacular, escalando hasta el bronce absoluto. Los almerienses Martín Aguilar (CNM Benalmádena) y otros jóvenes talentos locales completaron podios destacados, dejando una marca indeleble en la competición.

La categoría sub-11 también ofreció emoción, con Leo Ortega (Club de Mar de Fuengirola) y Kaja Kolasinska (RC Mediterráneo) llevándose los títulos. Entre los almerienses, Iñigo Urquiza (CM Almería) firmó un destacado segundo puesto masculino, contribuyendo al notable balance de resultados locales en todas las categorías.

La entrega de trofeos se celebró en las instalaciones del Club de Mar Almería, con un ambiente festivo y cargado de orgullo por los resultados obtenidos. La cita cerró la clasificación autonómica y confirmó a los regatistas andaluces que representarán a la región en las principales competiciones nacionales del próximo año. Para los jóvenes almerienses, la Copa de Andalucía de optimist fue una demostración de talento, constancia y pasión por la vela, consolidando a la provincia como uno de los referentes en la formación de futuros campeones.