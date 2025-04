Juanjo Aguilera Almería Lunes, 14 de abril 2025, 23:06 Comenta Compartir

El director de la Clásica de Almería, José Manuel Muñoz, ha valorado con orgullo la última edición de la prestigiosa prueba ciclista, que ha vuelto a consolidarse como un éxito rotundo, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. En una entrevista cargada de sinceridad y compromiso, Muñoz subrayaba el reconocimiento recibido por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que ha otorgado la máxima calificación al evento en todos los aspectos, destacando la participación de corredores de alto nivel, el despliegue logístico impecable y el creciente impacto mediático internacional. Consciente de las dificultades económicas que implica optar a una categoría superior como el WorldTour, el responsable de la organización hizo un llamamiento a las instituciones para que se impliquen y permitan que Almería pueda aspirar a situarse entre la élite mundial del ciclismo. Mientras tanto, se prepara el relevo generacional con la vista puesta en el futuro de una carrera que lleva décadas dejando huella y defendiendo con orgullo el nombre de la provincia.

–La Clásica, otra vez un éxito, avalado por el dictamen de la UCI que la considera otorgándole la máxima nota en todos los aspectos.

–Sí. El año pasado también la nota fue alta, pero este año ha sido extraordinaria. Además ganó un ciclista importante, la participación ha sido muy buena, es una carrera por las características de la prueba que casi siempre se llega al sprint porque los equipos con sprinters controlan y tuvimos un vencedor que ya lleva este año tres victorias y es un corredor de futuro como lo últimos ganadores.

–Pero eso es lo deportivo, en lo organizativo el dictamen de la UCI es muy importante.

–Organizativamente la carrera está muy bien, los pueblos se han volcado al paso de la misma. Yo, aunque pueda ser reiterativo, destaco la importancia de las policías locales que ha sido extraordinario, de la Guardia Civil, también maravillosa, de mis compañeros que son los que llevan temas de seguridad, con señalización y controlando cruces. Y la verdad es que todo ha salido muy bien, afortunadamente. Gracias a que quienes organizamos la carrera colaboramos por igual a la hora de trabajar.

–Además, también ha crecido la imagen en el exterior. Hay números que confirman la exposicion de la carrera.

–Exacto. Antes no nos podíamos quejar, pero sí es verdad que la televisión ha hecho que consigamos un crecimiento importante en el conocimiento de la carrera. Hace unos años, la Clásica se conocía en España y puede que en Europa, pero ahora tenemos datos del impacto mediático y en redes sociales de la Clásica de Almería en países tan distantes como Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, que antes no estaban al alcance de la mano y eso es un valor añadido para la carrera.

–Teniendo ese respaldo, a la carrera sólo le queda nada más que que crezca, aunque crecer ya lo ha hecho bastante como queda demostrado a través de los años.

–Es difícil porque el superarse ya implica incrementar la dotación económica. Nosotros somos 42 personas y ya no podemos hacer nada más porque económicamente es imposible.

–Pero la UCI cuenta con Almería para hacerla crecer.

–Ahora mismo hay cinco carreras en el mundo que son las que están, digamos, en el ranking de salida para subir de categoría, ya que la UCI para el 2026 va a aumentar de 167 días de competición que tiene a 185. En el 2026 hay subida de todo, hay ascensos y descensos, tanto de equipos como de carreras. Lo que pasa es que nosotros estamos entre las cinco carreras que tienen esa posibilidad, pero no tenemos la dotación económica para llegar a eso porque el WorldTour, que ya es el máximo escalón, requiere ya un incremento de los premios por reglamentación. O sea, aceptar a todos los equipos WorldTour, que son 18, siempre se cogen hasta 22 equipos, serían los otros cuatro españoles, pero sobre todo hace falta una infraestructura. Hay que tener una unidad móvil más para hacer el VAR que es exigible ya en el ciclismo, la tasa del WorldTour ya incrementa, se cuatriplica, que son 32.000 euros. Ahora son 8.200.

–Con esos 42 que componéis la organización 'sin ánimo de lucro' no se consigue.

–La verdad es que para eso hace falta una inyección de dinero, es sólo un poquito, que creo que para una provincia no sería mucho, siempre que todas las administraciones aporten un poquito; a los ayuntamientos de paso se les pide 200, 300 euros más y no creo que haya ningún inconveniente, pero eso entiendo que lo tiene que soportar el gobierno provincial y el gobierno regional, que es quien debería impulsar para que Andalucía tenga una de las dos carreras en España que hay de categoría WorldTour. Ahora hay una y podría tener dos en España. La Clásica de San Sebastián y Almería, una en el norte de España y otra en el sur, pero hay que tener un poquito de voluntad y creerse que el ciclismo es un deporte, una difusión a nivel internacional, porque una carrera WorldTour ya tendría una difusión impresionante, ya serían prácticamente ciento y pico países y con más tiempo de retransmisión. Sería muy importante, pero parece ser que espero que lo vean.

–Pero debe haber una fecha límite para la decisión.

–Sí, prácticamente ya, ya quizás vamos un poquito tarde. El WorldTour se prepara desde marzo a abril para el año próximo. Quiere decir que la carrera, y esto no es decirle a nadie que tiene que dar, simplemente porque el reglamento está así y ahora habría que ya estar gestionando eso, pero ¿quién se lanza a una aventura de esas, sin respaldo? Nosotros, cuando empezamos a hacer todo aquello, había gente que decía estos están locos. Bendita locura, con ilusión y con trabajo hemos llegado a donde hemos llegado, pero organizar una carrera de éstas ya sobrepasa nuestra capacidad.

-¿Y qué se puede hacer?

–Se pueden buscar más empresas, evidentemente. Lógicamente que nosotros trabajaríamos también para la empresa, pero si no hay un respaldo del gobierno autonómico y un respaldo del gobierno provincial… Nosotros, los municipios ya los tenemos y tanto la salida como la llegada, si tienen que incrementar un poquito más pues no habría ningún problema, pero lo justo es que esto es el nombre de Clásica de Almería, no es la Clásica del Ayuntamiento, es la Clásica de Almería.

–¿Y supone incrementar en un doble quizás la aportación?

–Nosotros podríamos hacer los estudios, que se están haciendo ya. Esos son números, no hay que ser ni un filósofo ni un iluminado. Lo suyo serían 350.000 euros. A lo mejor nosotros podríamos hacerlo con 320.000, por aquello de que el beneficio para nosotros es cero. Desde el principio se creó la carrera con esa filosofía y con esa filosofía seguimos. Por decirte, hasta hace dos años no pagábamos la gasolina de las motos que hacen un servicio magnífico, pero qué menos que llenarles el tanque a quienes ponen su esfuerzo. Somos un grupo de amigos y uno hace una cosa y aquí nadie es más importante. Nosotros somos intermediarios entre el dinero que pone la administración y la empresa financiadora y el final, que es la carrera. Alcide no es una empresa para el dinero, es una empresa por exigencia de la UCI, que nos obliga a constituirnos. Eso fue a partir del año 2000 o por ahí. La UCI exigía que todas las organizaciones profesionales, como los equipos, sean mercantiles. Se hizo, nos reunimos todos, le pusimos este nombre y para adelante, pero no hay ánimo de lucro, ninguno, porque entre todos aportamos; uno va con las motos, que son maravillosos y lo único que hace dos o tres años, y después nos juntamos a comer dos o tres semanas después, en el cortijo de un amigo y comemos, en un rincón. No gastamos ni un duro en nosotros, y así podemos reducir unos 15 o 20.000 euros, que si tuviésemos que pagar toda esa cantidad de gente que tiene que venir a hacer labores que hacemos nosotros… Lanzarse a una aventura sin tener respaldo… Está bien que te falte dinero y vas a nuestro banco a pedirlo, que es Cajamar, que es nuestra empresa, que también es patrocinador por nosotros y al que le estamos muy agradecidos y afortunadamente nos da, pero una cosa que te falten 2.000 euros, 3.000 euros y otra cosa que te falten 100.000 euros, ¿quién responde a eso?

–Pero no es sólo dinero.

–También es salud porque la carrera requiere unos esfuerzos que… Dos compañeros de los que empezaron, de los más allegados míos, como es José Gallardo Mesa, que cariñosamente le llamamos Pepe de Baza, porque es originario de Baza, y Pepe de La Mojonera, José Gómez, los tres, digamos que dijimos 'vamos para adelante'. Uno ya ha fallecido recientemente y otro está ya mayor, con un tratamiento, una enfermedad que la va sobrellevando, pero ya somos mayores y esto castiga. No es fácil tirar para adelante con la precariedad, pero siempre hemos querido salvar el honor de la provincia. Hasta cuando hemos tenido problemas, nosotros hemos buscado dinero en entidades financieras para no dejar mal el nombre de Almería.

–Algo que es de figurar que no lo habéis hecho solamente una vez en la vida.

–Bueno, tuvimos dos ocasiones con un alcalde que hubo en Almería, que es mejor no nombrarlo, y un presidente de Diputación lo mismo, pero nosotros siempre hemos tenido nuestra provincia por escudo, porque si dejamos de pagar, exteriormente no es que no pagan porque alguien ha hecho algo indebido, no. Dicen no paga la Clásica de Almería y eso no lo podemos permitir. Lo que sí está claro es que la Clásica tira para adelante, como sea, de una manera o de otra. Nosotros vamos a seguir, evidentemente, y yo debo decir que me queda como mucho un año. El otro día me decía una persona que yo considero muy amigo, un secretario de un ayuntamiento importante, decía que llega a los 40 y yo me voy a retirar también. Nos retiramos los dos.

–¿El futuro estará garantizado?

–Mi hijo se hace cargo de la prueba, como otros compañeros también jóvenes, y yo seguiré también ayudando, porque esto me gusta mucho ny no voy a cometer la hipocresía de decir que no, que no quiero saber nada, yo seguiré ayudando.

–Sabiendo de tu forma de ser, no será seguro.

–No, no. Yo estaré haciendo cosas más normales, a la sombra, pero sin más, y además yo no tengo espíritu de Richelieu, entiendo que la gente joven está más preparada. Un consejo, si me lo piden, lo daré, pero ya está. A lo mejor cuando pase un par de años me veas por ahí en un cruce, con una valla y una bandera y no pasará nada.

–O sea que se puede decir que se está preparando el relevo.

–Sí, sí, evidentemente. Las cosas tienen que ir evolucionando porque la gente de ahora está más preparada en todos los temas informáticos, están preparados en idiomas y yo pues no dejo de ser una persona poco preparada en ese sentido. No me da, no siento ningún problema en reconocerlo. Sí es verdad que así hemos conseguido llegar a esto, un trabajo y hacer las cosas creo que medianamente regula. Seguramente hemos cometido muchos errores, pero quien no comete errores es quien no hace nada.